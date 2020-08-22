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Российская газета
Российская газета

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Последние шаги администрации США свидетельствуют о стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".В источнике
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Газета.Ru

Лавров объяснил, зачем США вводят санкции против различных стран

Газета.Ru03:46
Российская газета

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Российская газетавчера в 16:35
Известия

Лавров заявил о желании США избавиться от многосторонних обязательств

Известиявчера в 13:43
Lenta.ru

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Lenta.ruвчера в 14:28
ТАСС

Лавров назвал причины санкций США в адрес других стран

ТАССвчера в 13:45
РБК

Лавров обвинил США в стремлении снять с себя международные обязательства

РБКвчера в 16:12
RT на русском

Лавров рассказал о желании США не быть связанными обязательствами

RT на русскомвчера в 13:32

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти.
ТАСС02:29
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Силовики рассказали о всех перемещениях Навального в Томске поминутно

Все мероприятия, которые посетил Навальный за время своего пребывания в Томске и Новосибирске, контролировались силовыми структурами, благодаря чему у силовиков есть полная информация, с кем встречался блогер и в какие места ходил.
НДН.инфо21 августа в 16:22
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Импорт труб из РФ назвали угрозой экономике США

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, аналитики из федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что они имеют определенную информация об ущербе, который был нанесен из-за импорта стандартных, линейных труб, а также труд высокого рабочего давления для экономики Соединенных Штатов Америки.
ToDay News Ufaвчера в 04:32
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