Лавров объяснил введение США санкций против других стран
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Последние шаги администрации США свидетельствуют о стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".В источнике
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