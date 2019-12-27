Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
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