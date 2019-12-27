Политика
РИА НовостиЛавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
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Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 14
Общество
МВД предлагает срок до двух лет за пропаганду наркотиков в интернете
Поправками в Уголовный кодекс предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Происшествия
Мосгорсуд вернул соучастнику Захарченко Сенину две машины и квартиру
Московский городской суд в пятницу вынес новое решение, которым вернул обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину - соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко - из ранее обращенного в доход государства имущества квартиру и две машины.
Политика
В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Спорт
CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России
Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Единоборства
Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко рассказал, почему согласился провести бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Космос
Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле
Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву навестил в больнице Лазарев
После операции телеведущая ведет сторис из больницы и показывает, как ее в палате навещают друзья.
Технологии
Систему «Мир» предустановят на смартфоны
Пока не решено, какое из приложений будет подлежать предварительной установке – непосредственно «Mir Pay», либо также и «Привет, Мир!», в которое включены акции для владельцев национальных платежных карт.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Культура
Путин поздравил Виторгана с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Фигурное катание
Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Примадонна Российской эстрады Алла Пугачева выступила с жесткой критиков против участия Ольги Бузовой в «Голубом огоньке».
Гаджеты
Российская компания представила концепт смартфона будущего
Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
Армия и оружие
Американские и российские военные подрались в Сирии
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Политика
Зеленский уволил директора Госбюро расследований
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Трубу от должности директора Государственного бюро расследований (ГБРУ).
Политика
Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах РФ
Минобороны приняло решение сделать 31 декабря 2019 года выходным днем в Вооруженных силах РФ.
Экономика
Еще более 8 тыс. российских дольщиков получат жилье или компенсации
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Наука
Изучено влияние вибрации лопастей вертолетов на объекты природы
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Общество
ФБК утверждает, что руководство ВТБ контролирует самолеты, которые были похищены у госбанка
Ранее в компании «ВТБ Лизинг» заявили, что не имеют отношения к самолетам, которые фигурируют в расследованиях.