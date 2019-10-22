Армия и оружие
ИнтерфаксЛавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.
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Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Хоккей
СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)
Газета.Ru 15:34
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе выучила четверной сальхов
Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, выучила четверной сальхов.
Нева Спорт 14:43
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 04:06
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 04:19
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Дождь вчера в 12:44
Наука
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью
Затонувший корабль найден вблизи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка.
ГТРК Самара вчера в 08:35
Наука
Физики рассчитали свойства газа бозонов на сфере
Итальянские физики теоретически описали свойства газа бозонов, живущих на двумерной сфере.
N+1 12:12
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Финансы
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Энергетика
Элизабет Уоррен пригрозила запретить сланцевую добычу нефти
Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен в ходе предвыборной борьбы пригрозила запретить сланцевую добычу нефти и бурение любых нефтяных скважин на федеральных землях, сообщает ТГ-канал "Газ-Батюшка".
ИА REX 15:20
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 19 октября в 13:59
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли два человека
Двое человек погибли и пятеро пострадали в аварии с участием трех автомобилей в районе крымского села Полтавка.
Национальная служба новостей 15:16
Фигурное катание
15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания
By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru вчера в 13:41
Игры
Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam
Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Cyber.sports.ru 14:54
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась к работе спустя пять дней после родов
Нового члена семьи встречали мама рэпера Симона Яковлевна, 5-летняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений, его брат Артем, а также отец и сестра Решетовой.
Вокруг ТВ вчера в 08:52
Общество
Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США
Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.
Российская газета 04:03
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 05:53
Общество
На Украине заявили о «смерти» Днепра
ТК Звезда 09:15
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Единоборства
В Токио нокаутировали разнимавшего бойцов судью
21 октября в Токио (Япония) нокаутировали судью, разнимавшего бойцов по летвею. Инцидент произошел на турнире Lethwei 14 in Japan.
Актуальные Новости 05:19