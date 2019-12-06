Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции. Об этом сообщает "Российская газета".
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Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Газета.Ruвчера в 17:28

Русскую разведку обвинили во взломе переписки Макрона

News.ruвчера в 16:26

К утечке переписки французского президента могли быть причастны российские спецслужбы

Эхо Москвы02:30

Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка

Новая газетавчера в 15:56

Le Monde связала российские спецслужбы со взломом переписки штаба Макрона

РБКвчера в 22:45

Главные новости к утру 7 декабря

Коммерсантъвчера в 23:04

СМИ выяснили, как российские спецслужбы получили доступ к переписке президента Франции

URA.Ruвчера в 22:26
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Политика

Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:03
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День памяти святой великомученицы Екатерины

7 декабря по уже сложившейся благочестивой традиции чествуют Екатерину-великомученицу. В Екатеринин день устраивались гонки на санях.
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Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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Футбол

Рэпер Баста признался, что ему не нравится тренер «Ростова» Валерий Карпин

Популярный рэп-исполнитель и уроженец Ростова-на-Дону Баста (Василий Вакуленко) рассказал о своем отношении к тренеру ФК «Ростова» Валерию Карпину и предстоящей встрече клуба с московским «Спартаком».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 05:14
Футбол

«Реал» и «Арсенал» могут обменяться игроками

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг может перейти в «Реал».
Sportbox.RU 04:14
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Газета DAILY вчера в 16:10
Экономика

Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.
Газета.Ru 05 декабря в 18:35
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 05 декабря в 11:04
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Футбол

«Тамбов» — «Оренбург»: Мелкадзе выйдет в стартовом составе

Спорт-Экспресс 04:47
Происшествия

В Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК

Lenta.ru 00:45
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Metaratings вчера в 12:20
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Происшествия

Пятница распалила петербуржцев. За ночь в городе стреляли трижды

Конец рабочей недели громко отметили в Петербурге. Гулянья в кафе трижды закончились стрельбой.
Фонтанка.Ру 04:35
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасных для пожилых людей лекарствах

В одном из выпусков популярной телепередачи о здоровье телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие препараты людям в преклонном возрасте стоит пить с осторожностью.
Волга-Каспий 04 декабря в 07:03
Происшествия

СК возбудил дело по факту ДТП на переходе в Зеленограде

Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на женщину с двумя внучками в Зеленограде, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Москве.
Москва 24 05 декабря в 13:25
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Интерфакс 02:48
Происшествия

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
РБК 02:23
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
Спорт

Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу

Краснодарские известия вчера в 08:28
Технологии

Android может унаследовать худший недостаток iPhone

В операционной системе Android вскоре может появиться недостаток, как у её главного конкурента — iOS.
iXBT.com 05 декабря в 11:57
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости 01:24
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

ТАСС вчера в 09:24
Музыка

Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»

Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
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Транспорт

Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
Говорит Москва 03:56
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 04 декабря в 12:26
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