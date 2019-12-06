Политика
Газета.RuЛавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции. Об этом сообщает "Российская газета".
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Политика
Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Религия
День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря по уже сложившейся благочестивой традиции чествуют Екатерину-великомученицу. В Екатеринин день устраивались гонки на санях.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Футбол
Рэпер Баста признался, что ему не нравится тренер «Ростова» Валерий Карпин
Популярный рэп-исполнитель и уроженец Ростова-на-Дону Баста (Василий Вакуленко) рассказал о своем отношении к тренеру ФК «Ростова» Валерию Карпину и предстоящей встрече клуба с московским «Спартаком».
Футбол
«Реал» и «Арсенал» могут обменяться игроками
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг может перейти в «Реал».
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Экономика
Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Футбол
«Тамбов» — «Оренбург»: Мелкадзе выйдет в стартовом составе
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Происшествия
Пятница распалила петербуржцев. За ночь в городе стреляли трижды
Конец рабочей недели громко отметили в Петербурге. Гулянья в кафе трижды закончились стрельбой.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасных для пожилых людей лекарствах
В одном из выпусков популярной телепередачи о здоровье телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие препараты людям в преклонном возрасте стоит пить с осторожностью.
Происшествия
СК возбудил дело по факту ДТП на переходе в Зеленограде
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на женщину с двумя внучками в Зеленограде, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Москве.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Происшествия
Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе
Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Спорт
Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу
Технологии
Android может унаследовать худший недостаток iPhone
В операционной системе Android вскоре может появиться недостаток, как у её главного конкурента — iOS.
Музыка
Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»
Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Транспорт
Движение на серой ветке московского метро восстановлено
Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.