Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции. Об этом сообщает "Российская газета".

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

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