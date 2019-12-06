Политика
Газета.RuЛавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции. Об этом сообщает "Российская газета".
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Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Политика
СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»
Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Происшествия
Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области
Три водителя погибли при столкновении четырёх автомобилей во Владимирской области, сообщили в региональном главке МВД России.
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Политика
Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»
Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Общество
От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний
Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Происшествия
Бывшую первую замглавы Щелково арестовали по обвинению в мошенничестве
Бывшей первой замглавы подмосковного Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве, она арестована, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Наука
Ученые выяснили неизвестную ранее причину рака
Международная группа исследователей смогла выяснить, что на риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей.
Биатлон
Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Единоборства
Балаев сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Емельяненко
Спорт
ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Финансы
Курсы доллара и евро на 6 декабря
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8135 рубля.
Музыка
Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска
Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Футбол
«Эвертон» одержал неожиданную победу над «Челси»
«Эвертон» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Футбол
Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии
Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.