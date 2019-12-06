Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции. Об этом сообщает "Российская газета".
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Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Газета.Ruвчера в 17:28

Российские спецслужбы, по некоторым данным, могут быть причастны ко взлому почты предвыборной команды Макрона

Эхо Москвы06:01

Русскую разведку обвинили во взломе переписки Макрона

News.ruвчера в 16:26

Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка

Новая газетавчера в 15:56

Главные новости к утру 7 декабря

Коммерсантъвчера в 23:04

Le Monde связала российские спецслужбы со взломом переписки штаба Макрона

РБКвчера в 22:45

СМИ выяснили, как российские спецслужбы получили доступ к переписке президента Франции

URA.Ruвчера в 22:26
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Lenta.ru 08:43
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
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Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
Политика

СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Известия 07:39
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Происшествия

Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области

Три водителя погибли при столкновении четырёх автомобилей во Владимирской области, сообщили в региональном главке МВД России.
RT на русском 06:09
Футбол

Краснодар — ЦСКА 1:1

РИА Новости 09:44
Политика

Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»

Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 09:31
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru 05:23
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

РИА Новости 05 декабря в 23:10
Общество

От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний

Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Газета.Ru 05 декабря в 13:29
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv вчера в 00:01
Происшествия

Бывшую первую замглавы Щелково арестовали по обвинению в мошенничестве

Бывшей первой замглавы подмосковного Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве, она арестована, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 06:53
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Наука

Ученые выяснили неизвестную ранее причину рака

Международная группа исследователей смогла выяснить, что на риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей.
Свободная Пресса вчера в 23:57
Биатлон

Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РБК вчера в 10:27
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Единоборства

Балаев сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Емельяненко

RT на русском 07:53
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 07:52
Спорт

ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
РБК 08:58
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Финансы

Курсы доллара и евро на 6 декабря

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8135 рубля.
Банки.ру вчера в 00:00
Музыка

Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска

Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва вчера в 09:20
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Футбол

«Эвертон» одержал неожиданную победу над «Челси»

«Эвертон» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
REGNUM 09:44
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Футбол

Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии

Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Перед публикой 51-летняя Стриженова появилась в черной юбке с завышенной талией и прозрачной блузке с объемными рукавами.
Слово и Дело вчера в 23:30
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