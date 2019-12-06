Политика
Газета.RuЛавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции. Об этом сообщает "Российская газета".
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Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Политика
Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией
Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Общество
Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
Культура
Эрнст пообещал заняться кинокарьерой Пугачёвой
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал заняться вопросом кинокарьеры Аллы Пугачёвой.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Врач общей практики, телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства Эксперт отметил, что старение организма влияет на характер воздействия ряда препаратов.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
Религия
День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря по уже сложившейся благочестивой традиции чествуют Екатерину-великомученицу. В Екатеринин день устраивались гонки на санях.
Хоккей
«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»
Здоровье
Перечислены разрушающие кишечник продукты
Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Экономика
Медведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.
Экономика
Корпорациям предложили раскрывать налоги в разных странах
Правила GRI требуют от компаний публиковать в общем доступе информацию о своей налоговой политике, суммах налогов в разбивке по странам, включая подоходный налог, а также доходы от внутригрупповых сделок.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Шоу-бизнес
Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась из-за семечек уральского певца
Певицу Полину Гагарину оскорбило поведение уральского певца Арсения Курчанина на шоу «Голос», в котором она выступает в жюри.
Транспорт
На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов
В московском метро остановили движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Чеховская» до станции «Отрадное».
Общество
Российская чиновница матом призвала волонтеров трудиться
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.