Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров оценил отношения России и Турции

Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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