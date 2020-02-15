Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Биатлон Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

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Футбол Федун поддержал изменение формата Кубка России Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал изменение формата Кубка России, в котором с сезона-2020/21 будет введен групповой раунд.

Автоспорт Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01 Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.