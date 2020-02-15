Политика
Lenta.ruЛавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
Биатлон
Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Кино
Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Происшествия
При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Футбол
В тульский «Арсенал» может перейти Юрий Лодыгин
Как сообщает Евро-футбол.ру, вероятнее всего, что Лодыгин перейдёт в "Арсенал" до конца сезона и в статусе свободного агента.
Биатлон
Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Шоу-бизнес
Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз
Актриса Любовь Аксенова, многим зрителям известная по сериалам «Содержанки» и «Мажор» во второй раз решила узаконить свои отношения с супругом – продюсером – Павлом Аксеновым.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Футбол
Федун поддержал изменение формата Кубка России
Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал изменение формата Кубка России, в котором с сезона-2020/21 будет введен групповой раунд.
Автоспорт
Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01
Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.
Происшествия
На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги
Технологии
Стала известна минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5
СМИ раскрыли базовую стоимость новой приставки Sony PlayStation 5, которая может неприятно удивить поклонников консоли.
Спорт
Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде
Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.