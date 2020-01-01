Именно по нашему настоянию организаторы отошли от первоначальных задумок собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры: глава Правительства национального единства Саррадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар.

Государства-участники конференции обязались не побуждать ливийцев к возобновлению войны. "В целом мы считаем конференцию весьма полезной", - заявил журналистам и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

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