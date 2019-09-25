Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйЛавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъвчера в 15:00

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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

ТАССвчера в 15:39

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Газета.Ru04:29

Лавров счел «неприятным эпизодом» отказ Минска от российской военной базы

РБКвчера в 18:15

Лавров назвал отказ Белоруссии разместить российскую базу неприятным эпизодом

Коммерсантъ03:36

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска от российской военной базы

Говорит Москвавчера в 15:35

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

RT на русскомвчера в 15:23

Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу

РИА Новостивчера в 15:18
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Политика

Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Происшествия

Горевший в Норвегии российский траулер затопили

Известия 05:58
Общество

Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар

Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым".
Российская газета 05:00
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Происшествия

Защита обвиняемого в изнасиловании детей священника обжалует его арест

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Футбол

«Балтика» выбила «Локомотив» из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу калининградская "Балтика" на поле домашней арены выбила из турнира московский "Локомотив", одержав победу в серии пенальти.
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России.
РБК 04:26
Кино

Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»

Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).
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Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Газета.Ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин обнаружил своё сходство с Ксенией Собчак

Развлекаются таким образом даже другие звёзды. Так, например, Максим Галкин недавно выяснил, что похож на телеведущую Ксению Собчак.
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СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

Следователи рассматривают две основные версии в качестве возможных причин, которые привели к жесткой посадке лайнера в аэропорту Барнаула.
Российская газета 05:57
Политика

Зеленский не приглашал Трампа в нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не приглашал США присоединится к нормандскому формату.
Коммерсантъ 03:19
Хоккей

«Авангард» заключил контракт с Макаровым

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Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

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Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
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Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
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Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.
РБК 02:04
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Россия потратит два миллиарда рублей на аналог «Википедии»

Правительство планирует потратить на создание отечественного аналога «Википедии» около двух миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:25
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Volkswagen поведал о новой Jetta для РФ

Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
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В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым

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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
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Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
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На Марсе могут быть гигантские запасы воды

Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.
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Осорио о «Енисее»: Ничего не слышал о Сибири до этой поездки

Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, какие впечатления у него остались от поездки в Красноярск и рассказал, почему «сине-бело-голубые» победили «Енисей».
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Автоспорт

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Торо Россо заменит силовую установку на болиде пилота Даниила Квята перед 16-м этапом чемпионата мира Гран-при России.
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Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»

Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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