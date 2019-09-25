Политика
Южный ФедеральныйЛавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.Коммерсантъвчера в 15:00
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска от российской военной базы
Говорит Москвавчера в 15:35
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Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Общество
Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар
Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым".
Российская газета 05:00
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Футбол
«Балтика» выбила «Локомотив» из Кубка России
В матче 1/16 финала Кубка России по футболу калининградская "Балтика" на поле домашней арены выбила из турнира московский "Локомотив", одержав победу в серии пенальти.
Вести.Ru вчера в 17:25
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России.
РБК 04:26
Кино
Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»
Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).
REGNUM 00:57
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Газета.Ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин обнаружил своё сходство с Ксенией Собчак
Развлекаются таким образом даже другие звёзды. Так, например, Максим Галкин недавно выяснил, что похож на телеведущую Ксению Собчак.
Discover24 05:30
Происшествия
СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле
Следователи рассматривают две основные версии в качестве возможных причин, которые привели к жесткой посадке лайнера в аэропорту Барнаула.
Российская газета 05:57
Политика
Зеленский не приглашал Трампа в нормандский формат
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не приглашал США присоединится к нормандскому формату.
Коммерсантъ 03:19
Хоккей
«Авангард» заключил контракт с Макаровым
РИА Новости 05:50
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Политика
Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания
Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Экономика
Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.
РБК 02:04
Экономика
Россия потратит два миллиарда рублей на аналог «Википедии»
Правительство планирует потратить на создание отечественного аналога «Википедии» около двух миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:25
Авто
Volkswagen поведал о новой Jetta для РФ
Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
32CARS.ru 24 сентября в 05:13
Происшествия
В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым
РИА Новости вчера в 07:21
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Политика
Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
РБК 06:22
Космос
На Марсе могут быть гигантские запасы воды
Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.
Утро.ru 23 сентября в 21:06
Футбол
Осорио о «Енисее»: Ничего не слышал о Сибири до этой поездки
Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, какие впечатления у него остались от поездки в Красноярск и рассказал, почему «сине-бело-голубые» победили «Енисей».
Нева Спорт 04:37
Автоспорт
Квят начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки
Торо Россо заменит силовую установку на болиде пилота Даниила Квята перед 16-м этапом чемпионата мира Гран-при России.
Советский спорт 05:13
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28