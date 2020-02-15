Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.

Политика В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.

Биатлон Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону Александр Логинов завоевал золото спринта на чемпионате мира по биатлону, оставив с серебром Кентена Фийона-Майе и с бронзой - Мартена Фуркада, а Йоханнес и Тарьей Бё и вовсе оказались вне пьедестала.

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Авто Художник Futura 2000 расписал BMW М2 Competition Автомобили BMW уже не раз становились арт-объектами, а американец Леонард Хилтон Макгурр поможет спортивному подразделению BMW M создать целую серию особых купе М2 Competition.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

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Технологии Google случайно слила информацию об Android 11 Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.

Политика Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Здоровье У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).

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