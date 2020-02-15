Политика
Lenta.ruЛавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Биатлон
Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону
Александр Логинов завоевал золото спринта на чемпионате мира по биатлону, оставив с серебром Кентена Фийона-Майе и с бронзой - Мартена Фуркада, а Йоханнес и Тарьей Бё и вовсе оказались вне пьедестала.
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Политика
Зачем Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности
В Германии с 14 по 16 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в которой принимают участие более 500 делегатов со всего мира.
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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Футбол
Автогол решил исход матча между «Чертаново» и «Крыльями Советов»
«Чертаново» и «Крылья Советов» провели матч в рамках Кубка Олимп ФНЛ. Самарцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Авто
Художник Futura 2000 расписал BMW М2 Competition
Автомобили BMW уже не раз становились арт-объектами, а американец Леонард Хилтон Макгурр поможет спортивному подразделению BMW M создать целую серию особых купе М2 Competition.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Футбол
Арбитр Лапочкин — о «Спартаке» и ЦСКА, Вилкове и Егорове, нелюбимых игроках и ВАР
Интервью «СЭ» дал лучший арбитр чемпионата России-2018/19.
Политика
Борцы за независимость Ирландии собрались в ДНР
Сторонники партии Republican Sinn Fein (RSF), которые борются за единство и независимость Ирландии, собрались посетить самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) ради форума антиглобалистов.
Футбол
ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в Лиге 1, отыгравшись с 0:3
Технологии
Google случайно слила информацию об Android 11
Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Хоккей
«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком»
Происшествия
При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Происшествия
Движение на зеленой ветке столичного метро начали вводить в график
Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в субботу.
Здоровье
У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус
У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).
Армия и оружие
Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России
Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга
Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
Общество
СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Шоу-бизнес
Джигурда выложил фото поцелуя с Волочковой в День всех влюбленных
Балерина Анастасия Волочкова провела 14 февраля с артистом и шоуменом Никитой Джигурдой.