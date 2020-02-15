Политика
Lenta.ruЛавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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Гаджеты
Стартуют продажи новых «умных» кроссовок Nike
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Шоу-бизнес
Максим Галкин улетел с детьми в отпуск
Сегодня же Максим Галкин поделился в своем микроблоге радостью: он рассказал, что вместе с детьми отправился в долгожданный отпуск.
Происшествия
Сына застреленной семейной пары в Калининграде отпустили домой
Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой.
Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
Гаджеты
Названы на смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Футбол
Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Происшествия
Еще три пациента сбежали из карантина в Петербурге
В Санкт-Петербурге еще три человека сбежали из коронавирусного карантина, сообщает «Фонтанка».
Армия и оружие
Появилось видео отражения ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску
Как сообщали сирийские СМИ, ПВО страны отражает атаку на Дамаск.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может снизить цену за Погба
Футбол
Гвардиола не собирается уходить из «Манчестер Сити»
Пятая команда АПЛ может получить путёвку в ЛЧ из-за бана "Манчестер Сити" Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" после окончания текущего сезона Президент Примеры поддержал решение УЕФА об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков УЕФА выгоняет "Ман Сити" из еврокубков.
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Политика
Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала
Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Общество
ВОЗ признала непредсказуемость развития эпидемии коронавируса
Невозможно предсказать, в каком направлении пойдёт эпидемия коронавируса, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей
Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев триумфально выиграл ЧЕ по вольной борьбе
Сегодня, 15 февраля, на ЧЕ-2020, проходящем в Риме с 11 по 16 февраля, Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Космос
NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров
Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
Футбол
«Бенфика» на своем поле уступила «Браге»
«Бенфика» проиграла «Браге» в 21-м туре чемпионата Португалии.
Общество
США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии
На борту судна находятся около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.