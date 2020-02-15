Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.

Политика В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.

Политика Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.

Футбол «Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА "Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Происшествия На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.

Общество Киркоров выпустил новый клип ко Дню влюбленных Российский певец Филипп Киркоров представил зрителям свой новый клип на песню «Романы», в нем артист сыграл обуреваемого соблазнами священника, сообщает Газета.ru.