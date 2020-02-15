Политика
Lenta.ruЛавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
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Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
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Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
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В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
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В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3
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Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов после видео Павленского
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Найден ближайший к Земле молодой газовый гигант
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
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Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
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Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Наука
Обнаружили бактериофаги, связующие бактерии и вирусы
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым
Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути
На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.
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Киркоров выпустил новый клип ко Дню влюбленных
Российский певец Филипп Киркоров представил зрителям свой новый клип на песню «Романы», в нем артист сыграл обуреваемого соблазнами священника, сообщает Газета.ru.
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Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
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Снайпер ВСУ ранил мирного жителя на окраине Донецка
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Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
Политика
Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»
Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.