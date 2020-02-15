Политика
Lenta.ruЛавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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Минобороны РФ рассказало об инциденте с военными США в Сирии
Космос
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
Политика
Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений
Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
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Лобода прокомментировала инцидент с «пьяными танцами»
Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову.
Политика
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Варшава попросила Министерство иностранных дел России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Филадельфию», Никита Кучеров набрал два очка
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33 и стал лучшим игроком матча. В итоге "Тампа" победила со счетом 5:3.
Космос
В РКК «Энергия» рассказали об опасности космического мусора для МКС
Проламывание обломком космического мусора обшивки российского сегмента Международной космической станции может привести к ранению члена экипажа или к смерти от утечки кислорода в восьми случаях из ста, посчитали специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" — оператора российского сегмента станции.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
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«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Политика
«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог
Политолог Марат Баширов объяснил в интервью "Вечерней Москве" "нервное" поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Происшествия
В Забайкалье за взятки арестован замминистра ЖКХ
Центральный районный суд Читы заключил под стражу первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Общество
В Турции осквернили могилы выходцев из России
Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16
Издание The Aviationist, обратившее внимание на изображение, называет российский самолет уникальным и отмечает, что его снимок в инфракрасном диапазоне, скорее всего, сделан прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.
Здоровье
В КНР число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Число жертв новой коронавирусной пневмонии COVID-19 в Китае достигло 1523 человек.
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Происшествия
Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста
Приволжское управление СК на транспорте начало расследование гибели машиниста электропоезда "Ласточка" на станции Владимир.
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Радует игра «Ак Барса» в концовках матчей
Радует, что и в прошлой игре в концовке забили гол, с Омском в последнюю минуту убежали, здесь сработали неплохо.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Гаджеты
Названы на смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Армия и оружие
Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров
Новейший ударный вертолет России Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету, максимальная дальность применения которой составит 100 километров.
Экономика
Объединенная металлургическая компания покупает «Белэнергомаш-БЗЭМ»
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Происшествия
Туристка из России пропала после схода лавины в горах Грузии
11 февраля украинский турист погиб в Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте Тетнульди.
Здоровье
Онкологи назвали первый симптом рака печени
Врачи назвали первый признак рака печени, при котором стоит обратиться к доктору.
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В Сети появился первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google
Общество
Снегоуборочная техника Владивостока вышла на дороги в срок
На дороги, чтобы облегчить жителям передвижение по городу вывели спецтехнику для уборки снега, сообщают в пресс-службе администрации приморской столицы.