Политика
Национальная служба новостейЛавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
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Футбол
«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Футбол
Сарри: «Ювентусу» не хватало мозгов в матче с «Сассуоло»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри оценил результат матча 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2).
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась пикантной фотографией из бани
Юлия Ковальчук поделилась пикантной фотографией из бани.
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Футбол
Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге
По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Происшествия
Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе
Культура
В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы Перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Игры
Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers
Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
Автоспорт
Квят завершил чемпионат «Формулы-1» на 13-м месте
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят завершил чемпионат "Формулы-1" 2019 года на 13-м месте.
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом под Читой погибли десять человек
По предварительным данным, в ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае погибли 10 человек, сообщили в ГИБДД.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Наука
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.