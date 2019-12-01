Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЛавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

RT на русском11:21

«За нами не заржавеет». Лавров о возобновлении отношений России и Украины

Вести.Ru05:27

Лавров назвал полезной предстоящую встречу Путина и Зеленского

Коммерсантъ06:38

Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

Lenta.ru06:21

Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений

Российская газета06:19

Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной

ТАСС05:51

Лавров заявил о желании России понять Зеленского на встрече в Париже

РБК07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Происшествия

Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус

News.ru 11:54
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

РИА Новости 12:56
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Футбол

Сарри: «Ювентусу» не хватало мозгов в матче с «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри оценил результат матча 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2).
Sport24.ru 10:41
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поделилась пикантной фотографией из бани

Юлия Ковальчук поделилась пикантной фотографией из бани.
Актуальные Новости вчера в 02:46
Политика

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
RT на русском 11:24
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Футбол

Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.
Lenta.ru 11:49
Политика

Максим Галкин отказался от участия в президентских выборах

ИнфоСМИ 11:15
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Газета.Ru 12:19
Происшествия

Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе

Московский Комсомолец 12:27
Культура

В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

Live24 вчера в 02:54
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Известия 07:34
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы Перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Авто

Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tvoe-avto.com вчера в 15:02
Игры

Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers

Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Игромания.ру вчера в 07:39
Экономика

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

REGNUM 12:06
Политика

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Авто

Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Автоспорт

Квят завершил чемпионат «Формулы-1» на 13-м месте

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят завершил чемпионат "Формулы-1" 2019 года на 13-м месте.
РИА Новости 11:33
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Читой погибли десять человек

По предварительным данным, в ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае погибли 10 человек, сообщили в ГИБДД.
Взгляд.ру 03:27
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
РИА Новости 05:56
Хоккей

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:24
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Наука

Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
РИА Новости 06:34
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Газета.Ru вчера в 04:04
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Вести.Ru 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное