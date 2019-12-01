Политика
Национальная служба новостейЛавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
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Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Футбол
Корейский вратарь сам выбросил аут. Лучше бы он это не делал
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Космос
ЕКА показало реальные размеры двух опасных астероидов на фоне мировых памятников
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало необычные изображения бинарной системы астероидов Дидим на фоне мировых памятников.
Общество
Украина остановила поставки электроэнергии из Белоруссии
Ранее комитет Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту страны принять поправку, запрещающую импорт электроэнергии на Украину по двусторонним договорам из РФ и Белоруссии.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Футбол
Футболисты «Уфы» переиграли на выезде «Крылья Советов»
Наука
У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца
Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Происшествия
Из-за снегопада в Пулково не могут сесть самолеты
В заснеженном аэропорте Пулково не могут сесть самолеты. Данные о бортах предоставил сайт Flightradar24.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
Происшествия
Около общежития ЮФУ в Ростове зарезали студента из Эквадора
В субботу, 30 ноября, около семи часов вечера в общежитии ЮФУ (Зорге, 21) началась ссора между двумя иностранными студентами — из Мексики и Эквадора.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Футбол
«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»
«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Происшествия
В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»
В Пряжинском районе Карелии на 371-ом километре федеральной автодороги "Сортавала" 1 декабря лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Здоровье