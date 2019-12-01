Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЛавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
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Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений

Российская газета06:19

Лавров заявил о желании России понять Зеленского на встрече в Париже

РБК07:12

Лавров назвал полезной предстоящую встречу Путина и Зеленского

Коммерсантъ06:38

Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

Lenta.ru06:21

Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

RT на русском11:21

Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной

ТАСС05:51

«За нами не заржавеет». Лавров о возобновлении отношений России и Украины

Вести.Ru05:27
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Российская газета 10:08
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Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Автоспорт

Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
РБК 10:04
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Экономика

Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
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Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:36
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Авто

Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Автоновости дня 29 ноября в 16:51
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Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути

ГЛАС.RU вчера в 12:34
Футбол

Корейский вратарь сам выбросил аут. Лучше бы он это не делал

Спорт-Экспресс 09:55
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия 06:22
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде

Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
РИА Новости 29 ноября в 17:05
Экономика

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
РБК 10:57
Происшествия

Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье

Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
RT на русском 08:55
Космос

ЕКА показало реальные размеры двух опасных астероидов на фоне мировых памятников

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало необычные изображения бинарной системы астероидов Дидим на фоне мировых памятников.
Суть событий 02:37
Общество

Украина остановила поставки электроэнергии из Белоруссии

Ранее комитет Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту страны принять поправку, запрещающую импорт электроэнергии на Украину по двусторонним договорам из РФ и Белоруссии.
BFM.ru 11:17
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Футбол

Футболисты «Уфы» переиграли на выезде «Крылья Советов»

Аргументы и Факты - Уфа вчера в 09:25
Наука

У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца

Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Ugpressa.ru 29 ноября в 07:33
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Происшествия

Из-за снегопада в Пулково не могут сесть самолеты

В заснеженном аэропорте Пулково не могут сесть самолеты. Данные о бортах предоставил сайт Flightradar24.
Карповка 09:08
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия

Около общежития ЮФУ в Ростове зарезали студента из Эквадора

В субботу, 30 ноября, около семи часов вечера в общежитии ЮФУ (Зорге, 21) началась ссора между двумя иностранными студентами — из Мексики и Эквадора.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:01
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Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»

Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
REGNUM вчера в 12:37
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Футбол

«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
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Происшествия

В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»

В Пряжинском районе Карелии на 371-ом километре федеральной автодороги "Сортавала" 1 декабря лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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