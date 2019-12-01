Политика
Аргументы неделиЛавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
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Футбол
Тедеско: «Зенит» играл лучше «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча с «Зенитом».
Происшествия
В Киеве совершили покушение на депутата областного совета
Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Хоккей
Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне
Происшествия
Вмерзшее в лед тело младенца нашли дети в Саратовской области
Уточняется, что игравшие около реки дети заметили предмет, который вмерз в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Спорт
Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу
Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Футбол
Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Происшествия
В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка
Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Здоровье
Трое иностранных детей будут прооперированы в клинике Краснодара
После истории шестимесячной девочки с «маской Бэтмена» из США еще трое несовершеннолетних иностранных пациентов будут прооперированы в клинике Краснодара.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Биатлон
Биатлон. Виталий Норицын: «Павлова не выполняла нагрузки в межсезонье»
У Ульяны Кайшевой — некорректный ответ на физическую нагрузку, — передает слова Норицына «Матч ТВ».
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
Армия и оружие