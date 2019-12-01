Политика

Аргументы неделиАргументы неделиЛавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
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Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

RT на русском11:21

Лавров заявил о желании России понять Зеленского на встрече в Париже

РБК07:12

Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной

ТАСС05:51

Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

Lenta.ru06:21

Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений

Российская газета06:19

Лавров назвал полезной предстоящую встречу Путина и Зеленского

Коммерсантъ06:38

«За нами не заржавеет». Лавров о возобновлении отношений России и Украины

Вести.Ru05:27
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Футбол

Тедеско: «Зенит» играл лучше «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча с «Зенитом».
RT на русском 13:35
Происшествия

В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
РБК 14:03
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Хоккей

Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне

Телеканал 360° 07:10
Происшествия

Вмерзшее в лед тело младенца нашли дети в Саратовской области

Уточняется, что игравшие около реки дети заметили предмет, который вмерз в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину.
Вечерняя Москва вчера в 16:24
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Спорт

Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
РБК вчера в 16:21
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Футбол

Ахмат — Рубин 1:1

RT на русском вчера в 12:52
Футбол

Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

ProstoProSport 12:29
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Lenta.ru 12:51
Происшествия

Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье

Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
RT на русском 08:55
Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка

Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.
Коммерсантъ 13:29
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия 09:54
Здоровье

Трое иностранных детей будут прооперированы в клинике Краснодара

После истории шестимесячной девочки с «маской Бэтмена» из США еще трое несовершеннолетних иностранных пациентов будут прооперированы в клинике Краснодара.
iReactor вчера в 19:53
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Биатлон

Биатлон. Виталий Норицын: «Павлова не выполняла нагрузки в межсезонье»

У Ульяны Кайшевой — некорректный ответ на физическую нагрузку, — передает слова Норицына «Матч ТВ».
Bookmaker-ratings.ru 12:27
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Известия вчера в 09:41
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Космос

NASA официально обнаружило водяной пар в Европе

Портал Поиск 28 ноября в 04:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО атаковали беспилотники террористов у аэропорта Хамы

Народные новости 13:38
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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