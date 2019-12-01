Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

Происшествия В Киеве совершили покушение на депутата областного совета Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Происшествия Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.

Происшествия В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.

Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Здоровье Трое иностранных детей будут прооперированы в клинике Краснодара После истории шестимесячной девочки с «маской Бэтмена» из США еще трое несовершеннолетних иностранных пациентов будут прооперированы в клинике Краснодара.