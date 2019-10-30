Политика
РИА НовостиЛавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Происшествия
Причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стал конфликт
Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу.
Происшествия
В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР
«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
Технологии
Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала
В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Происшествия
Гах, Кузьменко и Муленкова отказались признать вину
Речь идет об экс-главах министерств имущественных и земельных отношений Елене Гах и сельского хозяйства Михаиле Кузьменко, а также заместителе последнего Тамаре Муленковой.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Общество
Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака
Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Шоу-бизнес
Певица из Татарстана извинилась за ролик с «шашлыком из кошки»
Певица Гузель Уразова из Татарстана призналась, что видео с шуткой про "сбитую мёртвую кошку" было неудачным, а животное оказалось не животным вовсе, а лежащей у обочины тряпкой.
Политика
Премьер-министр Ливана ушел в отставку после массовых протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке после двухнедельных акций протеста, передает телеканал Sky News Arabia.
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
Общество
В Челябинске объявлена мобилизация из-за снегопада
«Депутатам городской думы и районных советов поручено подключиться к борьбе с последствиями снегопада, а также организовать контроль уборки снега подрядчиками при помощи фото и видеофиксации», – сообщил через telegram начальник информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Экономика
Новая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Общество
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
Экономика
Из свердловского бюджета на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей
Всего на мероприятие будет выделено 85 миллиардов рублей, из которых 40 пойдут из бюджета Свердловской области.
Политика
Танкян оценил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян Османской империей.
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
Футбол
Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»
Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. ЦСКА в Москве примет «Уфу», «Зенит» дома сыграет против «Томи».
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом
Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Экономика
Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
Шоу-бизнес