Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Происшествия В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР «На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.

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Политика Танкян оценил решение Конгресса США о признании геноцида армян Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян Османской империей.