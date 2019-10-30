Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии

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Лавров: Присваивание США нефтяных ресурсов Сирии себе незаконно

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RT на русскомвчера в 16:50

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

РИА Новостивчера в 16:43
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Из свердловского бюджета на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей

Всего на мероприятие будет выделено 85 миллиардов рублей, из которых 40 пойдут из бюджета Свердловской области.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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