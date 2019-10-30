Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новостивчера в 16:43

Подробнее о событии

Лавров: действия коалиции в Сирии противоречат международному праву

РЕН ТВ03:00

Главные новости к утру 30 октября

Коммерсантъ00:04

Лавров назвал предлогом для США решение защищать месторождения в Сирии

РБКвчера в 18:02

Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Известиявчера в 17:09

Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву

ТАССвчера в 16:52

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

RT на русскомвчера в 16:50

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

РИА Новостивчера в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
Футбол

Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Футболист «Барселоны» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Вальядолида».
РБК 02:27
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован

Газета.Ru 28 октября в 04:41
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер 28 октября в 05:34
Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Российская газета 02:32
Происшествия

В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши

В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Авто

Skoda рассказала о новой Octavia

Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
5 колесо вчера в 04:49
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Кино

HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
RT на русском вчера в 21:59
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Происшествия

На Урале поезд сбил двух девочек

REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Киберспорт

ЕА рассказала о своих играх, которые выйдут в ближайшие несколько лет

Игромания.ру вчера в 18:16
Происшествия

В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Политика

12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы

Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.
Вести.Ru вчера в 19:40
Армия и оружие

Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35

Daily Storm вчера в 13:39
Музыка

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Экономика

Неквалифицированные инвесторы не смогут работать с форекс-дилерами

Сегодня, 30 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ предложил новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов, который запрещают неквалифицированным инвесторам работать с форекс-дилерами.
Саминвестор 01:34
Общество

Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
Российская газета 03:17
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 28 октября в 01:12
Футбол

Полузащитник «Локомотива»: «Удивило то, что „Спартак“ начал валяться после первого гола»

Полузащитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился мнением о прошедшем матче 14 тура чемпионата России против "Спартака".
Bobsoccer 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное