Политика
РИА НовостиЛавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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Политика
Россия может продлить транзитный контракт с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак рассказал об итогах прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречи по транзиту российского газа через территорию Украины.
Политика
Социологи заметили рост уровня поддержки Путина
Рост числа россиян, поддерживающих социальную и экономическую политику Владимира Путина, зафиксирован в октябре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».
Политика
Экс-кандидат в главы Хакасии принял решение по выборам главы Абакана
Несостоявшийся глава Хакасии, предприниматель Александр Мяхар заявил 19rus.info, что не намерен участвовать в досрочных выборах главы Абакана.
Кино
Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»
Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Экономика
Инвесторам оставили переходный период
Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
Гаджеты
Представлены AirPods Pro с шумоподавлением
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Политика
В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск
В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Экономика
В Москве выпущен спецдоклад о новых вызовах для губернатора Шумкова
Во вторник, 29 октября, АПЭК выпустило отдельное исследование ситуации в Зауралье, где объяснило, почему произошло падение Шумкова, как этот тренд изменить и что делать другим губернаторам, чтобы не повторить ошибку.
Происшествия
Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто»
Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.
Футбол
Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
Экономика
В России подскочили цены на новостройки
Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Технологии
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
Смартфоны по меньшей мере 100 журналистов, «диссидентов» и правозащитников были взломаны при помощи израильской шпионской программы Pegasus, созданной NSO Group.
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Транспорт
Первый велопереезд с новой разметкой появился в Южно-Сахалинске
Новая разметка для велосипедистов появилась на Коммунистическом проспекте.
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.