Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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Главные новости к утру 30 октября

Коммерсантъ00:04

Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву

ТАССвчера в 16:52

Лавров: Присваивание США нефтяных ресурсов Сирии себе незаконно

РЕН ТВвчера в 17:41

Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Известиявчера в 17:09

Лавров назвал предлогом для США решение защищать месторождения в Сирии

РБКвчера в 18:02

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

RT на русскомвчера в 16:50

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

РИА Новостивчера в 16:43
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
Политика

Россия может продлить транзитный контракт с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак рассказал об итогах прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречи по транзиту российского газа через территорию Украины.
Капитал страны 28 октября в 15:31
Политика

Социологи заметили рост уровня поддержки Путина

Рост числа россиян, поддерживающих социальную и экономическую политику Владимира Путина, зафиксирован в октябре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Политика

Экс-кандидат в главы Хакасии принял решение по выборам главы Абакана

Несостоявшийся глава Хакасии, предприниматель Александр Мяхар заявил 19rus.info, что не намерен участвовать в досрочных выборах главы Абакана.
ИА Хакасия 00:00
Кино

Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»

Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Культуромания вчера в 03:52
Экономика

Инвесторам оставили переходный период

Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 19:10
Гаджеты

Представлены AirPods Pro с шумоподавлением

Life.ru 28 октября в 12:39
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия вчера в 03:12
Политика

В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск

В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.
Накануне.Ru вчера в 09:01
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Общество

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Известия 00:06
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 28 октября в 01:12
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

Газета.Ru 28 октября в 16:04
Экономика

В Москве выпущен спецдоклад о новых вызовах для губернатора Шумкова

Во вторник, 29 октября, АПЭК выпустило отдельное исследование ситуации в Зауралье, где объяснило, почему произошло падение Шумкова, как этот тренд изменить и что делать другим губернаторам, чтобы не повторить ошибку.
URA.Ru вчера в 09:19
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 17:43
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто»

Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.
РБК вчера в 22:52
Футбол

Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

Чемпионат вчера в 07:25
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru вчера в 09:31
Экономика

В России подскочили цены на новостройки

Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.
Lenta.ru 00:13
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Технологии

WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля

Смартфоны по меньшей мере 100 журналистов, «диссидентов» и правозащитников были взломаны при помощи израильской шпионской программы Pegasus, созданной NSO Group.
РБК вчера в 16:38
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК вчера в 04:10
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Транспорт

Первый велопереезд с новой разметкой появился в Южно-Сахалинске

Новая разметка для велосипедистов появилась на Коммунистическом проспекте.
АСТВ вчера в 21:48
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета 28 октября в 23:30
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
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