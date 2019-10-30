Политика
РИА НовостиЛавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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Футбол
Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Томью»
Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с "Томью", Он пройдет на "Газпром Арене" 30 октября.
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Здоровье
Компания BIOCAD опровергла миф о заразности псориаза
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и биотехнологическая компания BIOCAD опросили россиян, чтобы выяснить, как они относятся к больным псориазом.
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
В столичном районе Северное Тушино произошло возгорание в квартире, пострадал один человек.
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
Общество
Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков
В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используются вахтовиками, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по один-два раза.
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине
Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
Кино
Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай
Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
Киберспорт
Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года
Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
Здоровье
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Футбол
«Ним» прошел «Ланс» в Кубке лиги
Еще один мяч в свои ворота забил Шейк Кори Сене. Соперник «Нима» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Культура
Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении
Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар
Тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработке моделей Porsche и других европейских брендов, выступит в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
Футбол
«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.