Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву

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Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

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Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

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Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии

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Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с "Томью", Он пройдет на "Газпром Арене" 30 октября.
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Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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Компания BIOCAD опровергла миф о заразности псориаза

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Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
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Общество

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Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
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Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

В столичном районе Северное Тушино произошло возгорание в квартире, пострадал один человек.
Агентство Москва 18:20
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
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Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков

В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используются вахтовиками, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по один-два раза.
ТАСС 18:54
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине

Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
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Кино

Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай

Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
Кинобизнес сегодня вчера в 10:22
Происшествия

В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
РИА Новости 12:28
Киберспорт

Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года

Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Матч ТВ вчера в 08:48
Спорт

WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября

Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 06:29
Здоровье

Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты вчера в 05:21
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
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«Ним» прошел «Ланс» в Кубке лиги

Еще один мяч в свои ворота забил Шейк Кори Сене. Соперник «Нима» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.
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«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
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Культура

Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении

Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Телепрограмма 11:59
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома

REGNUM вчера в 23:28
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Спикер ЗС пообещал помочь Боханскому району с капремонтом туалетов

SM News 03:31
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Авто

Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар

Тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработке моделей Porsche и других европейских брендов, выступит в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром.
Тарантас Ньюс вчера в 10:02
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
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Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
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Футбол

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
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