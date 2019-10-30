Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Здоровье Компания BIOCAD опровергла миф о заразности псориаза Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и биотехнологическая компания BIOCAD опросили россиян, чтобы выяснить, как они относятся к больным псориазом.

Наука Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.

Общество В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.

Армия и оружие Россия озабочена количеством спутников США в космосе Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

Общество Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используются вахтовиками, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по один-два раза.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.

Происшествия В США легкомоторный самолет упал на жилой дом Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.

Спорт WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.

Футбол «Ним» прошел «Ланс» в Кубке лиги Еще один мяч в свои ворота забил Шейк Кори Сене. Соперник «Нима» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Авто Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар Тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработке моделей Porsche и других европейских брендов, выступит в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром.

Армия и оружие Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.