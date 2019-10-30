Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву

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В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни

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Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

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В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться

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Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
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Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

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Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
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Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».
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Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

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Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
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Армия и оружие

Учения с участием С-400 и «Панцирь-С» завершились в Сербии

На авиабазе "Батайница" в Сербии прошла церемония закрытия учения "Славянский щит — 2019", которое проводилось в два этапа.
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Компания "Газпром" завершила заполнение газопровода "Сила Сибири".
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Инженеры-механики отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 30 октября в России отмечают День инженера-механика. Праздник был установлен по приказу Главкома ВМФ в 1996 году.
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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

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Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян

Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
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Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП

В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
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На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
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Вышел первый трейлер сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»

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Путин предложил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об уголовной ответственности за склонение к потреблению либо за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете.
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