Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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Лавров прокомментировал возможные переговоры по ближневосточному урегулированию

Москва 2400:31

Лавров подверг критике «стиль» США в «сделке века»

Взгляд.рувчера в 22:58

Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку

РИА Новостивчера в 22:49

Лавров назвал «сделку века» попыткой решить конфликт «одним махом»

РБКвчера в 22:26

Лавров: РФ в рамках «квартета» готова помогать поиску решений между Палестиной и Израилем

ТАССвчера в 22:13

Лавров: США в «сделке века» проигнорировали общепризнанную правовую базу

Коммерсантъвчера в 22:53

В МИД РФ рассказали, как разрешить палестино-израильский конфликт

Свободная Пресса14 февраля в 03:01
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Футбол

«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче

LiveSport.ru вчера в 08:35
Экономика

С 1 июля меняются правила начисления пенсии

С 1 июля 2020 года в России изменятся правила получения пенсионных выплат.
Pravda.Ru 01:16
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Политика

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Москва и Анкара продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по Идлибу, заявил в интервью "Известиям" глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 01:59
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия вчера в 12:55
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Авто

Hyundai представит новый концепт EV Prophecy в Женеве

Hyundai Motor представит свой новый концепт EV Prophecy, который выражает новое дизайн-видение компании, на Международном автосалоне в Женеве 03 марта 2020 года.
Top Gear Russia 14 февраля в 05:23
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
Интерфакс 02:24
Происшествия

В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека

В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина.
RT на русском 15 февраля в 14:22
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
Известия 02:09
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Футбол

«Лацио» победил «Интер» и вышел на второе место в Серии А

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:54
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Общество

В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора

Отправлен в отставку заместитель губернатора Волгоградской области Роман Бекетов.
REGNUM 01:50
Общество

Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане

Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Lenta.ru 00:55
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Футбол

Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг

Умер легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 01:50
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском 00:34
Общество

Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.
Газета.Ru 15 февраля в 12:42
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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