Политика
РИА НовостиЛавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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Происшествия
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Транспорт
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Футбол
«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
Экономика
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
С 1 июля 2020 года в России изменятся правила получения пенсионных выплат.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Политика
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Москва и Анкара продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по Идлибу, заявил в интервью "Известиям" глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Происшествия
В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве
В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Авто
Hyundai представит новый концепт EV Prophecy в Женеве
Hyundai Motor представит свой новый концепт EV Prophecy, который выражает новое дизайн-видение компании, на Международном автосалоне в Женеве 03 марта 2020 года.
Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
Происшествия
В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека
В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Футбол
«Лацио» победил «Интер» и вышел на второе место в Серии А
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Общество
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
Отправлен в отставку заместитель губернатора Волгоградской области Роман Бекетов.
Общество
Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане
Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Футбол
Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг
Умер легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает "Би-би-си".
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Общество
Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло
Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.