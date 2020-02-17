Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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Лавров оценил «сделку века» Трампа

RT на русском00:07

Лавров: США в «сделке века» проигнорировали общепризнанную правовую базу

Коммерсантъвчера в 22:53

Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку

РИА Новостивчера в 22:49

Лавров: «Сделка века» игнорирует международный подход к урегулированию

РЕН ТВвчера в 23:38

Лавров назвал «сделку века» попыткой решить конфликт «одним махом»

РБКвчера в 22:26

Лавров: РФ в рамках «квартета» готова помогать поиску решений между Палестиной и Израилем

ТАССвчера в 22:13

«Сделку века» назвали попыткой «одним махом» решить конфликт

Lenta.ruвчера в 22:46
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Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
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Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
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В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия 15 февраля в 08:40
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

RT на русском вчера в 16:53
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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения

В этом году изменения ждут пенсионеров, получающих пенсии на банковские карточки.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 23:48
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России во время тестирования. Машину заметили на дорогах общего назначения с немецкими номерами.
Tvoe-avto.com вчера в 13:42
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Во Владивостоке десятки машин столкнулись из-за снегопада

Авария с участием 10 автомобилей во время снежного циклона произошла во Владивостоке.
Известия вчера в 22:35
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 15 февраля в 12:53
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
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В Кузбассе изъяли 45 тысяч литров опасного алкоголя с ацетоном

Сотрудники правоохранительных органов изъяли сорок пять тысяч литров поддельного алкоголя.
Evo-rus.com 00:18
Экономика

В России отмечен рост взноса за капремонт

В Фонде содействия реформированию ЖКХ подсчитали, что минимальный взнос за капитальный ремонт в России за девять месяцев 2019 года вырос на 10,4% за квадратный метр (до 8,49 рубля).
RT на русском 14 февраля в 04:17
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском вчера в 10:19
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
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В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом

Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости 00:30
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
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Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России

Специалисты рассказали, какие три автомобиля в пробегом принесут автовладельцу меньше всего проблем.
iReactor вчера в 23:31
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
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Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к сервису быстрых расчетов

Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами, сообщили РБК представители этих компаний.
Ведомости 00:44
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Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 20:38
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В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
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В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:05
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Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 19:46
Политика

Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя

Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.
REGNUM 00:33
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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