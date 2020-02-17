Политика
РИА НовостиЛавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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Политика
ANI: Индия может отказаться от покупки американской системы ПВО
Индийское руководство обеспокоено высокой ценой на американскую зенитную ракетную систему IADWS, которую Индия намерена закупить для обороны Дели, заявил источник в правительстве Индии, 16 февраля сообщает ANI.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube за 15 лет
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Авто
Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada
«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Армия и оружие
В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТО
Североатлантический альянс НАТО наращивает свое присутствие у границ России, в то время как реальные угрозы блоку исходят с южной периферии.
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Гаджеты
Появились качественные фото процессора Intel Core i9-10900
Настольные процессоры Intel семейства Comet Lake-S близки к выходу, и потому появляется всё больше утечек по теме.
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1770 человек
Сообщается, что на 17 февраля 10,8 тыс. человек удалось вылечить от смертельного вируса, число инфицированных в стране превысило 70,5 тыс. Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, от коронавируса в КНР погибли 1523 человека, заражены болезнью более 66,4 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» трагически погиб в Австралии
Композитор Андрей Иванов, создатель саундтрека к сериалу «Бригада», один из основателей музыкального проекта «Triplex», погиб в Австралии.
Хоккей
Анисимов в овертайме принес «Оттаве» победу над «Далласом»
«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Даллас» — 4:3. На счету форварда хозяев Артема Анисимова победный гол и 2 броска в створ за 11.22 на льду.
Футбол
В Италии главный тренер ударил своего игрока после замены и был удалён. Видео
В Италии главный тренер футбольного клуба «Гросетто» ударил своего футболиста после замены и получил красную карточку.
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Общество
Психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела»
Российские психологи выступили в поддержку фигурантов дела о «террористическом сообществе "Сеть"».
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Биатлон
Тихонов объяснил прорыв Логинова
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей человечества
Bloomberg со ссылкой на советника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатистика и эпидемиолога Айра Лонджини сообщает, что коронавирус может передаваться от одного человека двум-трем здоровым людям.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правоприемницей СССР
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по по одному из принятых решений заявил, что страна является не правоприемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
Экономика
Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним
Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Политика