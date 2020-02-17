Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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«Сделку века» назвали попыткой «одним махом» решить конфликт

Lenta.ru22:46
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