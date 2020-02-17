Политика

Наша версияНаша версияЛавров оценил «сделку века» по ближневосточному урегулированию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал недостатки предложенного Соединенными Штатами плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. В МИД РФ считают, что предложенная США «сделка века» представляет собой попытку «одним махом» решить один из самых старых конфликтов современности.
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Лавров: обнародованная США «сделка века» является дестабилизирующим фактором для региона

ТАСС03:47

Лавров прокомментировал возможные переговоры по ближневосточному урегулированию

Москва 2400:31

Лавров: США в «сделке века» проигнорировали общепризнанную правовую базу

Коммерсантъвчера в 22:53

Лавров подверг критике «стиль» США в «сделке века»

Взгляд.рувчера в 22:58

Лавров назвал «сделку века» попыткой решить конфликт «одним махом»

РБКвчера в 22:26

Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку

РИА Новостивчера в 22:49

В МИД РФ рассказали, как разрешить палестино-израильский конфликт

Свободная Пресса14 февраля в 03:01
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 02:05
Шоу-бизнес

Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
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Армия и оружие

В Тверской области пилоты Су-35 отработали удары по танковой колонне

С интервалом в одну минуту истребители Су-35С в сопровождении самолетов Миг-31 поднимались в небо Тверской области для отработки уничтожения наземных целей.
Афанасий-бизнес 01:47
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Общество

Шнуров написал стих протоиерею Смирнову

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Наука

Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды

Что происходит 15 февраля в 03:56
Политика

«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел

Бывший глава Офиса (Администрации) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан явно не переживает из-за своей отставки.
Rusvesna.su 05:20
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

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Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Гаджеты

IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру

Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
Shraibikus News 03:33
Наука

Коронавирус мог распространиться из научной лаборатории в Ухане

В документе идет речь о двух лабораториях, при этом одна из них расположена в 280 метрах от рынка морепродуктов.
NewsFrol 02:13
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада

"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Здоровье

Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 1665 человек

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае достигло 1665 человек.
Газета.Ru 15 февраля в 20:20
Общество

В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.
RT на русском вчера в 15:12
Экономика

Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году

Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
РБК вчера в 23:20
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Политика

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Известия 02:36
Общество

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru 03:45
Экономика

ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты

Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
Дни24 02:10
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК вчера в 06:43
Армия и оружие

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

Депутаты бундестага от Левой партии подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призвали отказаться от «развёртывания войск на российской границе» в рамках запланированных на март международных учений в Европе под руководством США и при участии НАТО DEFENDER-Europe 20.
RT на русском вчера в 23:03
Кино

В Китае отменили премьеру фильма о Джеймсе Бонде

В Китае отменена премьера и все мероприятия, приуроченные к выходу в прокат фильма "Не время умирать".
Kinonews.ru 00:58
Футбол

«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче

"Зенит" обыграл "Аланию" в контрольном матче в рамках сбора в Турции. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба.
Газета.Ru 05:05
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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