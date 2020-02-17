Политика

Наша версияНаша версияЛавров оценил «сделку века» по ближневосточному урегулированию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал недостатки предложенного Соединенными Штатами плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. В МИД РФ считают, что предложенная США «сделка века» представляет собой попытку «одним махом» решить один из самых старых конфликтов современности.
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Эксперт прокомментировал «сделку века» Трампа

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В МИД РФ рассказали, как разрешить палестино-израильский конфликт

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Взгляд.рувчера в 22:58

Лавров назвал «сделку века» попыткой решить конфликт «одним махом»

РБКвчера в 22:26

Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку

РИА Новостивчера в 22:49

Лавров прокомментировал возможные переговоры по ближневосточному урегулированию

Москва 2400:31
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Известия 05:24
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ИРИ получил заявки по созданию контента в интернете на 25 млрд рублей

Объём обработанных заявок на конкурс по созданию интернет-контента для молодёжи к настоящему моменту составил почти 25 млрд рублей, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), выступающего оператором конкурса.
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«General Motors» остановит производство в Новой Зеландии

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Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

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Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
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«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
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В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР

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В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
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ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет

Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
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Сюжет Малышевой о российских врачах заставил зрителей расплакаться

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Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
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По Сети уже давно гуляет та или иная информация о новом поколении внедорожника УАЗ «Патриот», но окончательной ясности, каким в итоге будет автомобиль, и когда он появится в продаже, до сих пор нет.
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Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

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