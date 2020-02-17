Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал недостатки предложенного Соединенными Штатами плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. В МИД РФ считают, что предложенная США «сделка века» представляет собой попытку «одним махом» решить один из самых старых конфликтов современности.

Происшествия Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.

Политика WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Авто Новый кроссовер Kia Sorento представили официально Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.

Авто «General Motors» остановит производство в Новой Зеландии Компания полностью остановит производство и продажу машин в данном регионе. Также выпуск автомобилей прекратят и на территории Австралии.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

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Экономика В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

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Происшествия ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.

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