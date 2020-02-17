Политика
Наша версияЛавров оценил «сделку века» по ближневосточному урегулированию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал недостатки предложенного Соединенными Штатами плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. В МИД РФ считают, что предложенная США «сделка века» представляет собой попытку «одним махом» решить один из самых старых конфликтов современности.
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Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет
12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Кино
В Сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
Один из фанатских твиттер-аккаунтов, посвященных фильмам про персонажей DC Comics, опубликовал первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". Об этом сообщает "Газета.ру".
Политика
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Политика
WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Авто
Новый кроссовер Kia Sorento представили официально
Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.
Культура
ИРИ получил заявки по созданию контента в интернете на 25 млрд рублей
Объём обработанных заявок на конкурс по созданию интернет-контента для молодёжи к настоящему моменту составил почти 25 млрд рублей, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), выступающего оператором конкурса.
Авто
«General Motors» остановит производство в Новой Зеландии
Компания полностью остановит производство и продажу машин в данном регионе. Также выпуск автомобилей прекратят и на территории Австралии.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Экономика
Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Авто
Когда УАЗ «Патриот» второго поколения приедет к дилерам
По Сети уже давно гуляет та или иная информация о новом поколении внедорожника УАЗ «Патриот», но окончательной ясности, каким в итоге будет автомобиль, и когда он появится в продаже, до сих пор нет.
Происшествия
Неизвестные напали на автосервис в Петербурге
Неизвестные мужчины начали выламывать двери и разбивать камеры наружного видеонаблюдения.
Происшествия
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.