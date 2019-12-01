Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Лавров рассказал о пользе встречи Зеленского и Путина

Комсомольская правда06:40

Лавров назвал полезной предстоящую встречу Путина и Зеленского

Коммерсантъ06:38

Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной

ТАСС05:51

Лавров рассказал о пользе грядущей встречи Путина и Зеленского

News.ru06:26

Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

Lenta.ru06:21

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

RT на русском06:17

Лавров рассказал о пользе встречи Путина и Зеленского

Rambler News Service06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Газета.Ru 05:52
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости 06:33
Футбол

Определились составы всех групп ЕВРО-2020

Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:33
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

В пресс-службе Роспотребнадзора назвали основные пути заражения ВИЧ, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 03:08
Кино

Самые дорогие мультфильмы в мире

Рассказываем, в какую круглую сумму обошлись волосы Рапунцель, одежда шотландской принцессы Мериды и путешествия аниматоров в Норвегию в поисках вдохновения для «Холодного сердца».
Фильм Про 02:00
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Политика

Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом

Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».
Взгляд.ру 04:06
Происшествия

Российские туристы двое суток не могли вылететь из Китая в Казань

Life.ru вчера в 19:32
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российская газета 00:31
Космос

Aeon (Великобритания): жизнь на Марсе (Aeon Magazine)

Вид зазубренных скал снаружи служит постоянным напоминанием о том, что наш мир, в котором мы решили прожить год в рамках эксперимента по исследованию особенностей жизни на Марсе, — враждебный и чрезвычайно загадочный.
ИноСМИ 00:29
Гаджеты

Lenovo переименует ноутбуки ThinkPad

Как пишет китайский источник, компания Lenovo со следующего года переименует ноутбуки серии ThinkPad: буква в обозначении останется, а вот цифр будет две вместо трех.
iXBT.com 05:05
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
Российская газета 04:46
Происшествия

Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге

Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС 05:53
Наука

Ученые рассказали, какой напиток лучше пить по утрам

Группа ученых из Бразилии, США, Франции и Германии провела исследования и выяснила, что лучше пить по утрам.
Аргументы недели 04:04
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Политика

Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений

Если украинская сторона проявит заинтересованность в восстановлении полноценных отношений с Россией, Москва готова пойти ей на встречу.
Российская газета 06:19
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Общество

Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Известия 05:13
Единоборства

Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде

Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Пятый канал 29 ноября в 16:58
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Гаджеты

Джонатан Айв ушел с поста главного дизайнера Apple

Коммерсантъ 28 ноября в 17:59
Общество

Дело о крушении боинга MH17 частично передали в суд в Гааге

Как рассказала представительница суда Иоланде Вайннобель, рассмотрение дела судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 00:50
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев порадовал поклонников трогательным видео

Певец выложил ролик с детьми в своем Instagram-аккаунте.
NewInform 02:05
Общество

Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 06:32
Игры

Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками

С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Ferra вчера в 04:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное