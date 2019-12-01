Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Министр подчеркнул, что российская сторона не предпринимала шагов по "сокращению" двусторонних отношений и не прерывала транспортного сообщения с Украиной. Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено 25 октября 2015 года.
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Лавров заявил о желании России понять Зеленского на встрече в Париже

РБК07:12

«За нами не заржавеет». Лавров о возобновлении отношений России и Украины

Вести.Ru05:27

Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

Lenta.ru06:21

Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений

Российская газета06:19

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

RT на русском06:17

Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной

ТАСС05:51

Лавров назвал полезной предстоящую встречу Путина и Зеленского

Коммерсантъ06:38
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В Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста

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Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

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Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Транспорт

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Интерфакс 04:30
Общество

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
РИА Новости вчера в 11:46
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Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Авто

Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Letnews.ru вчера в 05:01
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Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике

RT на русском 08:06
Гаджеты

Huawei готовит «убийцу» Apple iPad Pro

Китайская компания Huawei готовит к выпуску «убийцу» планшета Apple iPad Pro – новый планшетный компьютер MatePad Pro.
UfaTime.ru вчера в 15:01
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Армия и оружие

У российских подводных лодок обнаружили критические проблемы

Оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
News.ru вчера в 08:58
Армия и оружие

В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
Взгляд.ру 08:18
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Спорт

Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
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Microsoft не закрыла лазейку для бесплатного обновления Windows

Ожидается, что вскоре Microsoft прекратит поддержку Windows 7. Уже 14 января поддержка систем этой версии будет прекращена разработчиками.
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Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Спорт

Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу

Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
Prognozist 04:35
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
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Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Культура

Кот исполнил соло на клавишных и спел

Интересно, приняли бы исполнителя в группу «Бременские музыканты». Сложно сказать, о чем эта песня, но кот явно исполняет ее от всей души.
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

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Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
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«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.
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