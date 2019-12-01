Политика
Газета.RuЛавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Министр подчеркнул, что российская сторона не предпринимала шагов по "сокращению" двусторонних отношений и не прерывала транспортного сообщения с Украиной. Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено 25 октября 2015 года.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при этапа «Формулы-1» в Абу-Даби
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Происшествия
В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека
Двадцать два человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.
Политика
Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Наука
Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты
Армия и оружие
В российской Арктике прошли испытания ракеты «Кинжал»
В российской Арктике в середине ноября прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Единоборства
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Происшествия
Центр «Э» пресек массовые драки болельщиков «Зенита» и «Спартака»
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Экономика
Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Финансы
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Транспорт
На МЦД-1 запустят удлиненные поезда
Общество
Отель Софии Ротару в Крыму закрыли
Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Футбол
«Зенит» — «Спартак»: стали известны стартовые составы
Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы.
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Происшествия
У перевозчика разбившегося в Забайкалье автобуса выявляли нарушения
У автоперевозчика маршрута Чита - Сретенск в Забайкальском крае в ходе трех проверок в текущем году выявляли нарушения, передает ТАСС.
Футбол
Локомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".