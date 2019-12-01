Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Министр подчеркнул, что российская сторона не предпринимала шагов по "сокращению" двусторонних отношений и не прерывала транспортного сообщения с Украиной. Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено 25 октября 2015 года.
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Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

RT на русском06:17

Лавров назвал полезной предстоящую встречу Путина и Зеленского

Коммерсантъ06:38

Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

Lenta.ru06:21

Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений

Российская газета06:19

Лавров заявил о желании России понять Зеленского на встрече в Париже

РБК07:12

Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной

ТАСС05:51

«За нами не заржавеет». Лавров о возобновлении отношений России и Украины

Вести.Ru05:27
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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при этапа «Формулы-1» в Абу-Даби

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Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
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В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека

Двадцать два человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.
РИА Новости 07:42
Политика

Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны

Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
Lenta.ru 09:37
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
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Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты

Росбалт вчера в 09:20
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В российской Арктике прошли испытания ракеты «Кинжал»

В российской Арктике в середине ноября прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Труд вчера в 07:10
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
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Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Нева Спорт вчера в 01:43
Единоборства

Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

АиФ Дагестан вчера в 12:44
Биатлон

Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 07:44
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Центр «Э» пресек массовые драки болельщиков «Зенита» и «Спартака»

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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Lenta.ru 08:47
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Известия вчера в 09:41
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
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В Почта Банке запустили новогодний вклад

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
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В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
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Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва вчера в 18:20
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Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
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На МЦД-1 запустят удлиненные поезда

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Отель Софии Ротару в Крыму закрыли

Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
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«Зенит» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы.
Sport24.ru 09:52
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
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У перевозчика разбившегося в Забайкалье автобуса выявляли нарушения

У автоперевозчика маршрута Чита - Сретенск в Забайкальском крае в ходе трех проверок в текущем году выявляли нарушения, передает ТАСС.
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Локомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:42
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