Политика

REGNUMREGNUMРоссия поддержит обмен послами с Украиной — Лавров

Комментируя высказывания о намерении Киева вернуть послов, глава МИД РФ заявил, что Москва «не будет против», поскольку даже в текущий период Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.
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Сергей Лавров
Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 19:30
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