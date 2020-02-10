Политика
REGNUMРоссия поддержит обмен послами с Украиной — Лавров
Комментируя высказывания о намерении Киева вернуть послов, глава МИД РФ заявил, что Москва «не будет против», поскольку даже в текущий период Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.
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Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда 19:30
с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газета16:00
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