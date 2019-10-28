Политика
ИзвестияЛавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что «только что» прочитал информацию об этом, передает 28 октября ТАСС.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
27 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило о подписании президентом США Дональдом Трампом документа о намерении Соединенных Штатов покинуть ДОН.Известия07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Происшествия
Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти
Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Болгария высылала российского дипломата за шпионаж
Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Армия и оружие
США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Общество
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за пожара
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей из-за лесного пожара. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хоккей
Северсталь — СКА 1:1 (Серия буллитов)
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Общество
Путин поручил Воробьеву ускорить строительство развязки в Химках
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.
Хоккей
«Авангард» поместил Щербака в список отказов
Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Кино
Дети Киркорова, Шпицы, Большова и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
Автоспорт
Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, заявивший ранее, что в следующем сезоне российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду, опроверг свои же слова.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Происшествия
Задержан зампредседателя жилищного комитета Санкт-Петербурга
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Аким Гашенко задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.