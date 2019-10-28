с чего всё началось

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что «только что» прочитал информацию об этом, передает 28 октября ТАСС.

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Политика Болгария высылала российского дипломата за шпионаж Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.

Общество Треть российских семей не пользуется доступными им льготами Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".

Фигурное катание Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Политика В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.

Автоспорт Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, заявивший ранее, что в следующем сезоне российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду, опроверг свои же слова.