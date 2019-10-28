с чего всё началось

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что «только что» прочитал информацию об этом, передает 28 октября ТАСС.

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

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Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.

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Общество Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

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Автоспорт Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.