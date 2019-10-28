Политика
ИзвестияЛавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что «только что» прочитал информацию об этом, передает 28 октября ТАСС.
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с чего всё началось
27 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило о подписании президентом США Дональдом Трампом документа о намерении Соединенных Штатов покинуть ДОН.Известия07:47
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Армия и оружие
Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Космос
НАСА: Изменения климата происходят из-за орбиты Земли, а не из-за ископаемого топлива
Еще в 1958 году НАСА отметило, что изменения орбиты и осевого наклона Земли являются причиной того, что ученые-климатологи называют «потеплением» (или «охлаждением», в зависимости от конъюнктуры).
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Хоккей
Агент Малкина высказался о наличии гражданства США у игрока
Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, прокомментировал информацию о наличии американского гражданства у игрока, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Политика
ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин поручил оказать содействие в развитии удэгейского языка
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) оказать содействие в сохранении и развитии удэгейского языка.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Политика
Клишас предложил давать 15 лет за склонение к наркомании в Интернете
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркомании.
Происшествия
В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике
Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
Общество
Две трети москвичей назвали столицу безопасным городом
«Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети», — отметил градоначальник.
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Авто
Lamborghini анонсировала гоночный суперкар
Компания Lamborghini готовит к премьере топ-модель бренда, разработка которой ведется совместно с заводской гоночной командой Squadra Corse.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Наука
Почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике
Обычно черви попадают в организм через рот, и потом они либо остаются жить в кишечнике, либо переходят в какое-то другое место, например, в печень или мышцы.
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.