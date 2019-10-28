с чего всё началось

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что «только что» прочитал информацию об этом, передает 28 октября ТАСС.

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

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Происшествия Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату "Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Общество До чего могут довести 20 лет сидячей работы Британские ученые создали макет человека, который 20 лет провел в офисном кресле. Они даже дали этому макету имя – «Эмма».

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Происшествия Полицейские Харькова месяц разъезжали на краденом авто Позже знакомый харьковчанин сообщил мужчине, что нашел его машину. Как оказалось, уже около месяца на краденом авто ездят полицейские.