Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что «только что» прочитал информацию об этом, передает 28 октября ТАСС.

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

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