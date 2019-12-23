Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Лавров заявил о ненадежности США из-за санкций по «Северному потоку-2»

РБК04:28

Лавров о санкциях: дипломатия США направлена на устрашение оппонента

REGNUM04:13

Лавров оценил введение США санкций из-за «Северного потока — 2»

RT на русском03:38

Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Газета.Ru03:47

Лавров прокомментировал американские санкции против «Северного потока – 2»

Известия03:41

Лавров обвинил США в ненадежности в связи с санкциями против «Северного потока-2»

Коммерсантъ03:51

Лавров: РФ ответит на действия США в отношении «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

ТАСС03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

News.ru 21 декабря в 12:47
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Гаджеты

Xiaomi может выпустить Pocophone F2 в 2020 году

Корпорация Xiaomi планирует вывести смартфон Pocophone F2 на мировой рынок уже в 2020 году.
OAnews 00:16
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Транспорт

Собянин открыл в новой Москве дорогу

В новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино - Саларьево. Движение по нему запустил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 07:20
Политика

Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Росбалт 07:15
Политика

Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией.
Lenta.ru 07:25
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС 05:36
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество

Стрелка с Лубянки связали с украинской националистической организацией

ФСБ установила связь Евгения Манюрова, устроившего перестрелку в центре Москвы 19 декабря, с украинской националистической организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
News.ru вчера в 13:57
Культура

Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»

Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Российская газета 01:00
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
Политика

Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января

Президент РФ Владимир Путин в середине января 2020 года обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию.
REGNUM 04:12
Армия и оружие

Военнослужащий из США погиб в Афганистане

ФАН 01:28
Хоккей

«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
РИА Новости 07:41
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
РБК 07:03
Общество

Российским школьникам показали методы разгона протестующих

Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области.
Lenta.ru 06:25
Общество

Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
BFM.ru 07:17
Спорт

Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»

Чемпионат 06:04
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
ФАН 07:10
Происшествия

Белорусские пограничники со стрельбой задержали двух россиян

При попытке пересечения госграницы пограничники в Белоруссии задержали со стрельбой двух россиян.
Общественное телевидение России 07:47
Армия и оружие

Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео

Российская газета 05:45
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года

Стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла почти на 3,6% к открытию при отсутствии корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Rambler News Service 07:21
Политика

Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
РБК 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное