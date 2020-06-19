Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
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с чего всё началось

Лавров: поправки в Конституцию РФ абсолютно легитимны с точки зрения международного права

Лавров напомнил, что поправка в статью 79 основного закона, вынесенная на всенародное голосование, нацелена на то, "чтобы обеспечивать выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ".
ТАСС11:10

Подробнее о событии

Лавров: поправки к Конституции легитимны с точки зрения международного права

Коммерсантъ12:42

Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

РБК11:44

Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

RT на русском11:01

Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом

Вести.Ru11:22

Лавров: поправки в Конституцию РФ абсолютно легитимны с точки зрения международного права

ТАСС11:10

В парламенте прокомментировали критику Венецианской комиссии по поправкам в Конституцию РФ

Газета.Ru11:02

Лавров счел чрезмерным внимание Венецианской комиссии к поправке о приоритете Конституции

Интерфакс11:44
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Общество

В России запустили сервис для поступления в вузы онлайн

В этом году российские выпускники смогут подать документы в высшие учебные заведения в электронной форме через специальный сервис.
Пятый канал 19:24
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Общество

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Футбол

ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ

Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».
Info-RM вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров прокомментировал свою ссору с десантниками

Российская газета вчера в 04:35
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Политика

Европарламент призвал подать в суд ООН на Китай

ЕС должен подать иск против Китая в Международный суд ООН в Гааге, если Пекин примет закон о нацбезопасности для Гонконга, говорится в резолюции Европарламента.
Взгляд.ру 19:26
Политика

Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске

Южный Федеральный 09:21
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Единоборства

Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

Metaratings 15:32
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 09:48
19
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
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Футбол

Божович прокомментировал поражение от «Ахмата»

Metaratings 13:48
Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, будет практически невозможно наблюдать с территории России.
Известия 16:59
7
Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
100
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
6,1K
Происшествия

Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку

Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
Чита.Ру вчера в 21:57
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 10:38
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Политика

США отказали китайским авиакомпаниям в полетах

Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
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Происшествия

Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

Южный автомобиль 08:28
8
Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
14
Политика

В США рассказали о новом соглашении по вооружениям

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к нации

Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости вчера в 03:04
3,6K
Политика

Путин напомнил о причинах Второй мировой войны

Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
REGNUM вчера в 15:14
3,5K
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
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Футбол

«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью

LiveSport.ru 17 июня в 15:00
1
Наука

Ученые, возможно, обнаружили кандидата на темную материю

Группа ученых из разных стран, входящая в коллаб XENON обнародовала итоги экспериментов по поиску загадочной темной материи.
Live24 08:41
6
Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru 10:34
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Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Хворостовского решил пойти по стопам отца

Bimru.ru 04:50
Авто

Lada Vesta лишилась одной комплектации

«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня 04:35
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Политика

Пашинян не приедет на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил, что не посетит парад Победы в Москве, который состоится 24 июня.
Газета.Ru 09:49
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