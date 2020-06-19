Политика
RT на русскомЛавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
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с чего всё началось
Лавров напомнил, что поправка в статью 79 основного закона, вынесенная на всенародное голосование, нацелена на то, "чтобы обеспечивать выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ".ТАСС11:10
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Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Игры
Разработчики поделились новыми подробностями Baldur’s Gate 3
Сотрудники студии Larian в ходе мероприятия Summer of Gaming представили геймерам полуторачасовой геймплей Baldur’s Gate 3. Геймеры с нетерпением ждут выхода Baldur’s Gate 3, но разработчики новой части игрового проекта продолжают подогревать интерес.
Vevby.ru 11:29
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Футбол
Сочи — Ростов 4:1 (Перерыв)
"Ростов", который из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден выставить на матч 23-го тура РПЛ футболистов из академии, поразил ворота "Сочи" уже на 52-й секунде встречи.
РИА Новости 13:20
Политика
В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 08:19
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за выступление политолога Соловья
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс. руб. и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. за публикацию выступления политолога Валерия Соловья.
Коммерсантъ 05:16
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Интернет
Трафик пользователей Yota в Telegram вырос на 33% за сутки
Первое место по-прежнему занимает WhatsApp, доля пользователей которого среди пользователей Yota составляет 48,8 процента.
Радиочастотный спектр 10:56
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
Городовой 07:39
Экономика
Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%
По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
ТАСС 13:03
Политика
Статья Путина к 75-летию Победы СССР опубликована в National Interest
Москва, 18 июня 2020, 21:42 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченная к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией, вышла 18 июня в американском издании The National Interest.
REGNUM вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обратилась к матери с невразумительной речью
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, в Instagram обратилась к своей знаменитой матери.
Рамблер 04:26
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Гаджеты
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
Единоборства
Александр Волков рассказал о тактике на бой с Блэйдсом
Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о поединке со своим следующим соперником Кертисом Блэйдсом.
Metaratings 10:45
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Политика
Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными
Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями.
Газета.Ru 10:09
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Общество
Захваченный казаками женский монастырь посетили сотрудники ФСБ
Наша версия 17 июня в 07:15
Армия и оружие
Вооруженное столкновение произошло на границе Индии и Китая
По данным индийской газеты The Hindustan Times, в результате перестрелки в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе погибли два десятка индийских военнослужащих.
Эхо Москвы 16 июня в 18:05
Политика
Президент Туркмении не сможет приехать на парад Победы в Москву
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
РИА Новости 13:45
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Публикации гласили, что Маск закрутил роман с актрисой Эмбер Херд еще во времена ее недолгого брака с Джонни Деппом.
Московский Комсомолец вчера в 14:29