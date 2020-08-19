Лавров прокомментировал события в Белоруссии
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Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, выразил уверенность, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.В источнике
С чего всё началось
Лавров: выборы президента Белоруссии не были идеальными
Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр.
ТАСС06:48
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