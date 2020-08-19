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RT на русском
RT на русском

Лавров прокомментировал события в Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, выразил уверенность, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Лавров: выборы президента Белоруссии не были идеальными

Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр.
ТАСС06:48
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ТК Звезда

Лавров призвал белорусов «не идти на поводу у тех, кто осваивает геополитическое пространство»

ТК Звезда11:13
Фонтанка.Ру

Лавров: Выборы в Белоруссии не были идеальными, Москва тревожится, а силовиков пытаются провоцировать

Фонтанка.Ру07:01
Российская газета

Лавров: РФ встревожена попытками внешнего вмешательства в события в Беларуси

Российская газета06:40
Комсомольская правда

Лавров прокомментировал протесты в Беларуси

Комсомольская правда06:34
Газета.Ru

Лавров указал на геополитический характер заявлений стран ЕС о ситуации в Белоруссии

Газета.Ru06:34
Московский Комсомолец

Лавров уверен, что заявления стран ЕС о Минске носят геополитический характер

Московский Комсомолец06:20
RT на русском

Лавров прокомментировал события в Белоруссии

RT на русском06:17

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Ранее, оценивая свои шансы на победу в президентских выборах, Трамп говорил, что непременно изберётся на второй срок, если на фоне пандемии коронавируса не будет проводиться голосование по почте.
Мир новостей07:13
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Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того, как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко.
РБК11:22
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание сотрудничества

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.
Rambler News Service11:43
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