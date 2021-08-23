ИзвестияЛавров опроверг мнение о зависимости Евросоюза от «Северного потока – 2»Утверждения о том, что Евросоюз (ЕС) станет более зависим от России после запуска газопровода «Северный поток — 2», не имеют обоснований.ИзвестияГазопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед.URA.Ru«Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая.РБКПроект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".РИА НовостиЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрИзвестияГазета.RuКапитал страныLife.ruПолитическая ЭкспертизаЦарьградСлово и ДелоПятый каналREGNUMПрофильThe Moscow PostЭкономика сегодняПолитРоссияРамблерНародные новостиNewInformФАНiReactorТелеканал 360°С чего всё началось Газопровод «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр Немзет».РБК01:08Подробнее о событииЛавров: «Северный поток-2» усилит безопасность ЕС на десятилетияURA.Ru00:56Лавров: утверждения о зависимости Европы от РФ из-за «Северного потока - 2» не имеют основанийКомсомольская правда00:46Лавров: «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия впередРИА Новости00:06Лавров: «Северный поток-2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетияКоммерсантъ00:30Глава МИД Лавров: «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность ЕвропыLenta.ru00:25Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 годаЦарьград00:35Лавров: у заявлений о зависимости Европы от РФ из-за «Северного потока - 2» нет основанийТАСС00:05Показать ещёОценить139Поделиться