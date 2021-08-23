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Лавров опроверг мнение о зависимости Евросоюза от «Северного потока – 2»

Утверждения о том, что Евросоюз (ЕС) станет более зависим от России после запуска газопровода «Северный поток — 2», не имеют обоснований.
Известия
Газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед.
URA.Ru
«Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая.
РБК
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".
РИА Новости

С чего всё началось

Газопровод «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил
 министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр Немзет».

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