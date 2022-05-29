Будьте в Плюсе

Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина

Сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
РБК
Слухи о болезни президента России Владимира Путина не более чем выдумка, так как глава государства регулярно появляется на публике.
URA.Ru
Лавров обратил внимание на то, что Путин ежедневно появляется на публике.
Вести.Ru
На днях глава МИД России подчеркнул, что Запад объявил тотальную войну всему русскому миру.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Лавров опроверг слухи о болезни Путина
RT на русском17:03
Лавров опроверг информацию об ухудшившемся здоровье Путина
ТАССвчера в 15:10
Лавров опроверг сообщения об ухудшившемся здоровье Путина
Газета.Ruвчера в 15:39
Глава МИД РФ Лавров заявил, что вменяемые люди не увидят у Путина признаки недуга
Lenta.ruвчера в 15:30
Лавров опроверг слухи о болезни Путина
Московский Комсомолецвчера в 15:22
Лавров опроверг слухи о якобы ухудшившемся здоровье Путина
РИА Новостивчера в 15:11
Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Путина
Известиявчера в 15:49

Интересное

ВСУ предприняли две попытки прорыва обороны в Херсонской области, но потерпели поражение

Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой.
РИА Новостивчера в 16:27

СК изучит найденные на базе МККК в Мариуполе медкарты детей с указанием здоровых органов

Следственный комитет России сообщил, что в Мариуполе на базе Международного комитета Красного Креста были обнаружены сотни медицинских карт детей с указанием здоровых органов, при этом данных о болезнях в этих документах не содержалось.
Lenta.ru17:28

Аналитик Васильев: факторы, способствующие укреплению рубля продолжают сохраняться

Действовавшие ранее каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности не работают, поэтому снижение ставки Банка России и норм продажи валюты экспортерами не возымеют долговременного эффекта на фоне взятой властями стратегии на перевод оплаты экспортных товаров в рублях, заключил он.
РИА Новости18:15

Австрийский политик Непп потребовал выслать украинцев, виновных в массовой драке в Вене

Ранее в австрийских СМИ распространилось видео, на котором в центре Вены группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления.
РИА Новостивчера в 12:44

Зеленский посетил Харьковскую область и наградил бойцов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область, где посетил передовые позиции военнослужащих, сообщает офис главы государства в Telegram.
РБКвчера в 09:34

Глава МИД Лавров выразил сожаление из-за поддержки Францией неонацизма на Украине

Франция, к сожалению, играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма, активно вооружая Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 15:11

«Год без лета»: на Земле может повториться аномалия 1816 года

Лета в 2022 году может не быть из-за космической пыли, которая осядет на поверхность Земли.
Рамблервчера в 09:16

Два греческих клуба рассматривают Андрея Талалаева на пост главного тренера

«Панатинаикос» и «Арис» проявляют интерес к тренеру «Ахмата» Андрею Талалаеву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Чемпионатвчера в 16:01

Toyota, Lexus и Nissan приняли неожиданное решение для всех граждан из РФ

Выяснилось, что популярные иностранные автомобильные бренды рассказали гражданам России о важном решении, которое будет принято уже в ближайшее время.
NVL17:30