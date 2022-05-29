Следственный комитет России сообщил, что в Мариуполе на базе Международного комитета Красного Креста были обнаружены сотни медицинских карт детей с указанием здоровых органов, при этом данных о болезнях в этих документах не содержалось.
Действовавшие ранее каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности не работают, поэтому снижение ставки Банка России и норм продажи валюты экспортерами не возымеют долговременного эффекта на фоне взятой властями стратегии на перевод оплаты экспортных товаров в рублях, заключил он.
Ранее в австрийских СМИ распространилось видео, на котором в центре Вены группа мужчин жестоко избивает двух таксистов, затем садится в автомобили с украинскими номерами и скрывается с места преступления.