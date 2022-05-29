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Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина

Сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
РБК
Слухи о болезни президента России Владимира Путина не более чем выдумка, так как глава государства регулярно появляется на публике.
URA.Ru
Лавров обратил внимание на то, что Путин ежедневно появляется на публике.
Вести.Ru
В иностранных СМИ на протяжении всего периода спецоперации журналисты распространяли слухи о якобы тяжелой болезни Путина.
Известия

Подробнее о событии

Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина
РБК18:03
Лавров опроверг слухи о болезни Путина
RT на русском17:03
Лавров опроверг информацию об ухудшившемся здоровье Путина
ТАССвчера в 15:10
Глава МИД РФ Лавров заявил, что вменяемые люди не увидят у Путина признаки недуга
Lenta.ruвчера в 15:30
Лавров опроверг слухи о болезни Путина
Московский Комсомолецвчера в 15:22
Лавров опроверг слухи о якобы ухудшившемся здоровье Путина
РИА Новостивчера в 15:11
Лавров опроверг сообщения об ухудшившемся здоровье Путина
Газета.Ruвчера в 15:39

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