РБКЛавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья ПутинаСообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.РБКСлухи о болезни президента России Владимира Путина не более чем выдумка, так как глава государства регулярно появляется на публике.URA.RuЛавров обратил внимание на то, что Путин ежедневно появляется на публике.Вести.RuВ иностранных СМИ на протяжении всего периода спецоперации журналисты распространяли слухи о якобы тяжелой болезни Путина.ИзвестияЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВАбзацФАНЭкономика сегодняВятка-На-СетиПетербургский дневникРосбалтАпралLife.ruАМИТЕЛЯмал-МедиаЦарьградPravda.RuКомсомольская правдаРИА ОмскИнформREGNUMГлавный региональныйПодробнее о событииЛавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья ПутинаРБК18:03Лавров опроверг слухи о болезни ПутинаRT на русском17:03Лавров опроверг информацию об ухудшившемся здоровье ПутинаТАССвчера в 15:10Глава МИД РФ Лавров заявил, что вменяемые люди не увидят у Путина признаки недугаLenta.ruвчера в 15:30Лавров опроверг слухи о болезни ПутинаМосковский Комсомолецвчера в 15:22Лавров опроверг слухи о якобы ухудшившемся здоровье ПутинаРИА Новостивчера в 15:11Лавров опроверг сообщения об ухудшившемся здоровье ПутинаГазета.Ruвчера в 15:39Показать ещёОценить2KПоделиться