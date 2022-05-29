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Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина

Сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
РБК
Лавров обратил внимание на то, что Путин ежедневно появляется на публике.
Вести.Ru
Как сказал глава МИД Российской Федерации, вменяемые люди, видя ежедневные публичные появления президента России, вряд ли заметят у Владимира Путина признаки недуга.
Pravda.Ru
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что плотная серия очных международных встреч не сказалась на здоровье Владимира Путина.
Газета.Ru

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