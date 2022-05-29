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Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина

Сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил
 глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
РБК
Лавров обратил внимание на то, что Путин ежедневно появляется на публике.
Вести.Ru
В начале мая Лавров в интервью итальянской медиакомпании Mediaset Italia комментировал звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента.
Газета.Ru
На днях глава МИД России подчеркнул, что Запад объявил тотальную войну всему русскому миру.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Глава МИД России опроверг информацию об ухудшившемся здоровье Путина
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Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Путина
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