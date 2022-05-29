В американских бланках для эвакуации раненых с поля боя украинцы числились последними, следует из документов, обнаруженных на захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона «Азов» в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе.