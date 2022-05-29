Будьте в Плюсе

Лавров опроверг сообщения об ухудшившемся здоровье Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг распространяемые рядом СМИ сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина.
Газета.Ru
Как сказал глава МИД Российской Федерации, вменяемые люди, видя ежедневные публичные появления президента России, вряд ли заметят у Владимира Путина признаки недуга.
Pravda.Ru
Лавров обратил внимание на то, что Путин ежедневно появляется на публике.
Вести.Ru
21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о хорошем самочувствии главы государства.
Известия

Подробнее о событии

Глава МИД РФ Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина
URA.Ru15:30
Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Путина
Известия15:49
Лавров опроверг сообщения об ухудшившемся здоровье Путина
Газета.Ru15:39
Глава МИД РФ Лавров заявил, что вменяемые люди не увидят у Путина признаки недуга
Lenta.ru15:30
Лавров опроверг информацию об ухудшившемся здоровье Путина
Коммерсантъ15:57
Лавров опроверг слухи о якобы ухудшившемся здоровье Путина
РИА Новости15:11
Лавров опроверг информацию об ухудшившемся здоровье Путина
ТАСС15:10

Интересное

Лавров заявил, что Запад вряд ли пойдет на отмену последних антироссийских санкций

Последние антироссийские санкции, которые явно готовились "не за одну ночь", вряд ли будут отменены, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости15:15

ВСУ предприняли две попытки прорыва обороны в Херсонской области, но потерпели поражение

ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
РИА Новости16:27

WP сообщила о бегстве иностранных наемников с Украины из-за нехватки оружия

Иностранные наемники на Украине жалуются на недостаток оружия и снаряжения. При этом многие из них ищут способы покинуть страну.
BFM.ru12:52

Художник и телеведущий Алексей Бегак умер на 63 году жизни

Бегак работал на "России-1", позже перешел на телеканал "Россия-Культура". Много лет вел программу "Правила жизни".
РИА Новости14:45

Глава МИД России Лавров: жители регионов Украины сами определят свое будущее

«В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов», — добавил министр.
РБК16:34

Народная милиция ЛНР сообщила о взятии плацдарма в Северодонецке

Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
РИА Новости14:28

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о разрушении единства Евросоюза из-за антироссийских санкций

Единство Евросоюза в вопросе антироссийских санкций начинает "рушиться" накануне саммита, на котором планируют обсудить нефтяное эмбарго и план по сокращению зависимости от российских энергоресурсов, заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек.
РИА Новости12:56

Послы ЕС не достигли компромисса по облегченному нефтяному эмбарго против России

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (ЕС) не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.
Lenta.ru14:03

Зеленский заявил об увольнении главы СБУ в Харьковской области Дудина

Владимир Зеленский заявил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина.
РИА Новости15:30