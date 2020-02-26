Политика

iReactoriReactorЛавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве. Представительницы грузинской прессы препятствовали проходу российской делегации в отделении ООН в Женеве.
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Мария Захарова
Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси?
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