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iReactorЛавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве. Представительницы грузинской прессы препятствовали проходу российской делегации в отделении ООН в Женеве.
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Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси?
— Мария Захарова, российский дипломатТВ Центр вчера в 07:57
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