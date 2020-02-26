Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Об этом 25 февраля написала в своем Facebook официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

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