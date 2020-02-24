Политика
Вечерняя МоскваЛавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами
Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии. Об этом 24 февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Лавров прокомментировал слова Вашингтона о возможности договориться с террористами
Аргументы недели08:26
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Космос
Орбитальный марсианский аппарат MRO временно отключили для обновления
Происшествия
В румынском Бекете захотели славу Новых Санжар
Полсотни человек протестовали у стен местной администрации из-за размещения на карантин граждан Румынии, которых эвакуируют из Италии.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Экономика
У РЖД простаивает исторически рекордное количество грузовых составов
Причинами рекордного простоя, как пишет «Коммерсантъ», стал рост объема выпуска вагонов, неблагоприятная ситуация на экспортных рынках, а также загруженность Транссиба и БАМа.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Происшествия
Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу
Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Футбол
Гончаренко рассказал о появившейся в ЦСКА «химии»
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Экономика
Американские индексы упали из-за угрозы пандемии
Падение индексов вызвала угроза пандемии.
Гаджеты
Huawei представила планшет MatePad Pro с 5G и беспроводной зарядкой
Новинка является первым в мире планшетом с поддержкой 5G-сетей, и поставляется со стилусом M-Pencil, чувствительным к 4096 нажатий, интеллектуальной магнитной клавиатурой и беспроводной зарядкой.
Экономика
ЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.
Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Наука
В России разработан препарат на основе клеток крови пациента
Над инновационным препаратом работают сейчас российские ученые.
Общество
В Лондоне начались слушания по делу Ассанжа
Всемирно известный основатель портала разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал перед лондонским судом, где в понедельник начались слушания по этому громкому делу.
Хоккей
«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»
«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
Политика
Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении двух стран
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на слова главы РФ Владимира Путина о том, что объединение усилий двух государств, речь о России и Украине, создаст глобального конкурента в Европе и в мире.
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа и в Сирии
Целью стали боевики одной из палестинских группировок, говорят в Иерусалиме. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории Газы.
Футбол
Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
Армия и оружие
ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Политика
Премьер Малайзии подал в отставку
Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Футбол
Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Политика
Украинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля
Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.