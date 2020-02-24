Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии. Об этом 24 февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами

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