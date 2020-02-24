Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЛавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами

Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии. Об этом 24 февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Лавров: диалог Запада и США с террористами неприемлем

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Лавров прокомментировал слова Вашингтона о возможности договориться с террористами

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Лавров: заявления США о возможности диалога с «Джебхат ан-Нусрой» неприемлемы

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Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу

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Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

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Армия и оружие

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Целью стали боевики одной из палестинских группировок, говорят в Иерусалиме. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории Газы.
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