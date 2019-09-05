Политика
Lenta.ruЛавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России. Об этом он заявил в интервью газете «Известия». По его словам, подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами.
Читать в источнике
Оценить250
с чего всё началось
Москва выступает за расширение Совбеза ООН за счет включения в него Бразилии, Индии, а также представительств африканских стран. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» на ВЭФе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Медведчук положительно оценил контакты Путина и Зеленского
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) заявил, что исключительно положительно оценивает проведение телефонных разговоров между лидерами Российской Федерации и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
ФАН 03:24
Наука
Умная перчатка предаст протезу руки сенсорную чувствительность
Разработка позволит наделить сенсорной чувствительностью уже установленные протезы, в которых изначально такая возможность не предполагалась, отмечают исследователи.
Хайтек 03:03
Здоровье
От многих болезней поможет избавиться хрен
Современные хозяйки применяют хрен во время засолки помидоров и огурцов. Его листы не дают пройти процессу развития плесени в бочках.
Live24 02:52
Армия и оружие
На Западе усомнились в существовании российских С-500
Эксперты издания Avia.pro указали на то, что в ближайшее время комплексы могут поступить на вооружение армии.
ГЛАС.RU 03:14
Политика
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Общество
В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России
Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану
Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу, бодибилдеру Тарзану.
Телепрограмма вчера в 23:23
Армия и оружие
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
РИА Новости 03:40
Гаджеты
Samsung запускает в продажу смартфон Galaxy Fold с гибким экраном
Российская газета вчера в 09:09
Экономика
Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве
Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.
Интерфакс 02:32
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Политика
Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак
Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Политика
Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Футбол
Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
Чемпионат вчера в 10:43
Политика
Блокираторы ремней безопасности в автомашинах предложили запретить
По информации автора инициативы, многие водители ставят блокираторы не только на водительский ремень безопасности, но и на пассажирские места.
URA.Ru вчера в 22:04
Происшествия
В Волгограде задержан 60-летний насильник детей
В ходе расследования был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 60-летний волгоградец.
МТВ онлайн 04:25
Авто
Почему поворотник мигает трижды: загадка, о которой вы не задумывались!
Например, на Ладах и других недорогих машинах выбора нет: трехкратная вспышка срабатывает всегда.
За рулем 03:06
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Гаджеты
Western Digital готовит поставки жёстких дисков на 20 ТБ
Только вчера сообщалось о 16-терабайтных решениях Toshiba, а теперь стало известно, что Western Digital до конца года начнёт первые поставки флагманских жёстких дисков Ultrastar DC HC550 и Ultrastar DC HC650 по 18 и 20 ТБ соответственно.
Игромания.ру 04:14
Экономика
Минпромторг ожидает, что tax free заработает по всей России в 2020 году
Минпромторг РФ ожидает, что система tax free заработает на территории всей России с середины следующего года, сообщил РИА Новости статс-секретарь – замглавы ведомства Виктор Евтухов.
РИА Новости 03:27
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
Жириновский назвал колхозом Евросоюз и предложил помощь Джонсону
Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, выразил свою поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в его намерениях вывести из Европейского союза свою страну.
В городе R 03:52
Происшествия
Грузовик протаранил группу школьников в Китае
Грузовик сбил группу школьников в Гуанси-Чжуанском автономном районе, на юге Китая.
Life.ru 02:31