Москва выступает за расширение Совбеза ООН за счет включения в него Бразилии, Индии, а также представительств африканских стран. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» на ВЭФе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России. Об этом он заявил в интервью газете «Известия». По его словам, подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами.

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