Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров отказался считать Китай старшим братом России

Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России. Об этом он заявил в интервью газете «Известия». По его словам, подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами.
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с чего всё началось

«Мы не можем себе позволить роскошь потерять СНВ-3»

Москва выступает за расширение Совбеза ООН за счет включения в него Бразилии, Индии, а также представительств африканских стран. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» на ВЭФе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Известиявчера в 17:02

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Лавров отказался считать Китай «старшим братом» РФ

Газета.Ru03:17

Лавров счел неверным считать Китай «старшим братом» России

Известиявчера в 21:46

Лавров заявил, что сотрудничество России и Китая приносит выгоду обеим сторонам

ТАССвчера в 17:21

Лавров о сравнении России и Китая: кто кому «большой брат»

Московский Комсомолецвчера в 20:46

Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России

RT на русскомвчера в 20:15

Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

РБКвчера в 21:06

Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

РИА Новостивчера в 17:13
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Общество

Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку

РИА Новости вчера в 18:57
Политика

Медведчук положительно оценил контакты Путина и Зеленского

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) заявил, что исключительно положительно оценивает проведение телефонных разговоров между лидерами Российской Федерации и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
ФАН 03:24
Транспорт

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Известия 00:26
Наука

Умная перчатка предаст протезу руки сенсорную чувствительность

Разработка позволит наделить сенсорной чувствительностью уже установленные протезы, в которых изначально такая возможность не предполагалась, отмечают исследователи.
Хайтек 03:03
Происшествия

Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве

Известия 03:35
Здоровье

От многих болезней поможет избавиться хрен

Современные хозяйки применяют хрен во время засолки помидоров и огурцов. Его листы не дают пройти процессу развития плесени в бочках.
Live24 02:52
Армия и оружие

На Западе усомнились в существовании российских С-500

Эксперты издания Avia.pro указали на то, что в ближайшее время комплексы могут поступить на вооружение армии.
ГЛАС.RU 03:14
Политика

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Общество

В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России

Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану

Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу, бодибилдеру Тарзану.
Телепрограмма вчера в 23:23
Армия и оружие

МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
РИА Новости 03:40
Гаджеты

Samsung запускает в продажу смартфон Galaxy Fold с гибким экраном

Российская газета вчера в 09:09
Экономика

Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.
Интерфакс 02:32
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Политика

Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак

Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Политика

Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Футбол

Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
Чемпионат вчера в 10:43
Политика

Блокираторы ремней безопасности в автомашинах предложили запретить

По информации автора инициативы, многие водители ставят блокираторы не только на водительский ремень безопасности, но и на пассажирские места.
URA.Ru вчера в 22:04
Происшествия

В Волгограде задержан 60-летний насильник детей

В ходе расследования был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 60-летний волгоградец.
МТВ онлайн 04:25
Авто

Почему поворотник мигает трижды: загадка, о которой вы не задумывались!

Например, на Ладах и других недорогих машинах выбора нет: трехкратная вспышка срабатывает всегда.
За рулем 03:06
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика

Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Гаджеты

Western Digital готовит поставки жёстких дисков на 20 ТБ

Только вчера сообщалось о 16-терабайтных решениях Toshiba, а теперь стало известно, что Western Digital до конца года начнёт первые поставки флагманских жёстких дисков Ultrastar DC HC550 и Ultrastar DC HC650 по 18 и 20 ТБ соответственно.
Игромания.ру 04:14
Экономика

Минпромторг ожидает, что tax free заработает по всей России в 2020 году

Минпромторг РФ ожидает, что система tax free заработает на территории всей России с середины следующего года, сообщил РИА Новости статс-секретарь – замглавы ведомства Виктор Евтухов.
РИА Новости 03:27
Транспорт

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге

В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика

Жириновский назвал колхозом Евросоюз и предложил помощь Джонсону

Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, выразил свою поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в его намерениях вывести из Европейского союза свою страну.
В городе R 03:52
Происшествия

Грузовик протаранил группу школьников в Китае

Грузовик сбил группу школьников в Гуанси-Чжуанском автономном районе, на юге Китая.
Life.ru 02:31
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