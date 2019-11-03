Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению. Программа визита главы МИД РФ в Ереван начинается с его участия вместе с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван

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