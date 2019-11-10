Политика
Газета.RuЛавров призвал противостоять попыткам переписать историю
Министр отметил единство России и Армении по данной проблеме. "Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны", — сказал Лавров.
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Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле в районе Петровского
Украина обстреляла участок разведения сил и средств в районе села Петровское в Донбассе.
BFM.ru 09:08
Происшествия
Появилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки
В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ Олег Соколов приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.
Московский Комсомолец 14:45
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС 05:03
Транспорт
За первые двое суток продано более 10 тыс. билетов на поезда в Крым
В первые сутки было продано более 5 тыс. билетов, самыми активными покупателями стали жители Москвы и Подмосковья.
Коммерсантъ 05:52
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Футбол
Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»
У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).
RT на русском 15:32
Теннис
Джокович победил Берреттини на старте Итогового турнира ATP
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
RT на русском 10:49
Футбол
«Ювентус» готов включить четырех футболистов в трансфер Погба
Sportbox.RU 09:26
Футбол
РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес судьи
Газета.Ru 15:00
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Здоровье
Первые симптомы проблем с щитовидной железой у женщин назвали врачи
Об основных признаках и симптомах заболевания щитовидной железы у женщин проинформировал врач-эндокринолог из США Дипак Чопра.
Ugpressa.ru 04:03
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Происшествия
Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит на Украине
На Украине убит Святослав Пархоменко – защитник Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщили украинские СМИ со ссылкой на полицию.
Взгляд.ру 14:34
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru 08 ноября в 21:01
Политика
Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп
"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Российская газета 14:48
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
После стационарного лечения медики решили положить Ефременкову в больницу для стабилизации состояния. Сейчас Юлия чувствует себя лучше.
StarHit.ru вчера в 07:00
Здоровье
Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России
Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
Сибдепо вчера в 23:32
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО
Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры
Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии.
REGNUM 10:53
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец 07:11
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух
11 косаток и 90 белух поместили в вольеры в бухте Средняя в районе Находки. Зоозащитники стали называть бухту «китовой тюрьмой».
Дождь 03:18